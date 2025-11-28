Кооперация в интересах цивилизации

Кооперация в интересах цивилизацииО чем говорил Игорь Сечин на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме
В последние годы в СМИ и интеллектуальном сообществе усиленно продвигалась мысль о том, что данные и человеческая креативность, изобретательность – это новая нефть. Традиционные энергоносители больше не нужны, а кирпичиками для строительства новой цивилизации будут массивы больших данных и творческие идеи. А таким странам, как Россия, надо слезть с «сырьевой иглы», отдать нефть и газ международным гигантам, а самим заняться разработкой инновационных технологических продуктов. О том, что эти рынки давно заняты и России там вряд ли что-то светит, пропагандисты «слезания с сырьевой иглы» как-то упомянуть забыли.
При этом Соединенные Штаты, например, избавляться от «ресурсной зависимости» как-то не захотели, и сегодня сланцевая нефть – фундаментальная основа американской экономики. А сланцевый газ – это один из немногих товаров наряду с оружием и продовольствием, которые американцы могут предложить по всему миру.
Что касается креативности и больших данных, они были нужны всегда. Причем в прошлом, пожалуй, больше, чем сейчас. Поэтому все разговоры о наступлении новой постиндустриальной эпохи – это не более чем инструмент отвлечения внимания от реально важных вещей, таких как получение, транспортировка и переработка энергии в нужные человеку формы, то есть повышение энерговооруженности работника во всех ее видах.
Современная энергетика в широком смысле этого понятия развивается по двум направлениям: расширение базы и добыча первичных ресурсов, необходимых для поддержания фундамента человеческой цивилизации, и, во-вторых, – технологии их преобразования. И без этих двух направлений невозможно повышение качества жизни человека. Причем добыча первичных энергетических ресурсов – это не только производство энергии, но и масса разнообразной химической продукции, также работающей на повышение качества жизни людей.
Таким образом, развитие отдельных стран и цивилизации в целом невозможно без ресурсной базы, а также все более сложных технологий преобразования энергии. При этом очевидно, что ни одна страна в мире не обладает и ресурсами, и технологиями в полном объеме. Поэтому для России и наших друзей чрезвычайно важна международная кооперация в добыче и переработке энергетического сырья. Именно такой кооперации было посвящено выступление ответственного секретаря президентской комиссии по вопросам развития ТЭК, главного исполнительного директора нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине 25 ноября 2025 г.
Надо помнить, что энергетическое сотрудничество России и Китая соответствует стратегическим целям обоих государств. Энергетические поставки из России по итогам 2024 г. обеспечили почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около $100 млрд. Доля России на китайском энергетическом рынке составляет около 20%. По оценкам Сечина, начиная с 2022 г. экономический эффект от переориентации Китая на российские энергоносители составил порядка $20 млрд.
При этом Китай не только получает дополнительный доход, но и укрепляет собственную безопасность. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты считают Китай своим экзистенциальным противником номер один. Об этом совершенно открыто говорят американские политики и республиканского, и демократического направлений. Для США противостояние Китаю и попытка сдержать его развитие – это национальный консенсус. В этой связи для Китая одной из уязвимостей становятся морские пути подвоза ближневосточного энергетического сырья, которые могут быть в любой момент заблокированы американцами при помощи военно-морского флота.
Учитывая такие риски, поставки нефти из России без преувеличения становятся критически важными для устойчивости китайского общества и экономики. Поэтому сегодня становится понятной своевременность и важность решений по созданию инфраструктуры поставок из России в Китай, принятых задолго до закрытия западных рынков. Среди них – трубопроводная система ВСТО, ставшая гарантирующим маршрутом российских поставок.
Россия располагает уникальной ресурсной базой и может гарантировать энергобезопасность всей Евразии. По оценке Сечина, совокупная стоимость природных богатств России составляет почти $100 трлн, и это почти в два раза больше аналогичного показателя в США. И что самое главное – Россия способна возобновлять свою ресурсную базу за счет интенсивных геологоразведочных работ. В отличие от крупных западных нефтяных компаний, которые могут заместить использованные ресурсы примерно на 40%, «Роснефть» замещает ресурсы больше чем на 100% благодаря высокой эффективности геологоразведочных работ, рассказал глава компании.
Российско-китайские проекты в области энергетики – это эффективная синергия двух стран. Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. С другой стороны, Китай на сегодня – мировой лидер в области технологий, включая и передовые энергетические разработки. Их сочетание может обеспечить обеим странам благоприятные условия для развития экономики, опирающейся на дешевую и доступную энергию, а значит, и укрепление национальной безопасности.
Также в последние годы много слов говорилось о новой, постиндустриальной эре, когда материальное производство перестанет быть критически важной частью экономики. Однако оказалось, что это не так. Выяснилось, что современные передовые технологии, включая и искусственный интеллект, поглощают огромное количество энергии как на расчеты, так и на хранение информации. Причем статистика показывает, что информационные технологии уже сейчас входят в число отраслей с самым большим энергопотреблением. И Китай, мировой лидер в области передовых технологий, понимает это лучше других. Поэтому российско-китайское энергетическое сотрудничество – это еще и база для обоюдного опережающего технологического развития. А значит, и еще один вклад России в поддержание совместной национальной безопасности.