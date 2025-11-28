Кооперация в интересах цивилизации

Также в последние годы много слов говорилось о новой, постиндустриальной эре, когда материальное производство перестанет быть критически важной частью экономики. Однако оказалось, что это не так. Выяснилось, что современные передовые технологии, включая и искусственный интеллект, поглощают огромное количество энергии как на расчеты, так и на хранение информации. Причем статистика показывает, что информационные технологии уже сейчас входят в число отраслей с самым большим энергопотреблением. И Китай, мировой лидер в области передовых технологий, понимает это лучше других. Поэтому российско-китайское энергетическое сотрудничество – это еще и база для обоюдного опережающего технологического развития. А значит, и еще один вклад России в поддержание совместной национальной безопасности.