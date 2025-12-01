Сближение против давления

Сегодня все внимание мировых СМИ и общественности прикованы к теме переговоров России и США по вопросу мирного соглашения с Украиной. Хотя правильнее было бы говорить о новом стратегическом соглашении России и Запада в целом. Однако наметившегося диалога не было бы без влияния Востока и Китая, в частности. Во многом именно страх от продолжающегося сближения Москвы и Пекина заставляет США искать способы восстановления отношений с Москвой. В Вашингтоне не скрывают, что считают Китай своим главным глобальным конкурентом и хотят сдерживать его развитие. Отсюда и регулярные технологические санкции в отношении компаний и экономики КНР в целом.