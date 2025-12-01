Сближение против давления

Сближение против давленияКак действия Запада усиливают сотрудничество России и Китая в энергетике
Сегодня все внимание мировых СМИ и общественности прикованы к теме переговоров России и США по вопросу мирного соглашения с Украиной. Хотя правильнее было бы говорить о новом стратегическом соглашении России и Запада в целом. Однако наметившегося диалога не было бы без влияния Востока и Китая, в частности. Во многом именно страх от продолжающегося сближения Москвы и Пекина заставляет США искать способы восстановления отношений с Москвой. В Вашингтоне не скрывают, что считают Китай своим главным глобальным конкурентом и хотят сдерживать его развитие. Отсюда и регулярные технологические санкции в отношении компаний и экономики КНР в целом.
В области энергетики наиболее ярко представлена проблемная ситуация, с которой столкнулись США. Чем больше санкций в отношении России вводит Вашингтон, Евросоюз и их союзники, тем более плотным становится сотрудничество России и Китая. А активизация торговли между нашими странами еще больше укрепляет китайскую экономику. 25 ноября в Пекине прошел VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, в ходе которого стороны обсуждали как современное состояние отношений в энергетике, так и перспективы его развития. В частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин развивал тезис о взаимовыгодном характере сотрудничества наших стран фактически во всех сегментах энергетики.
Он отметил, что Россия и Китай наращивают торговлю углеводородами уже давно. Фактически, как только китайская энергетика стала нуждаться в импортных энергоносителях, то появились и контракты на поставку российских углеводородов, и соглашения о строительстве АЭС. Китай стал нетто-импортером нефти с 1995 г. По мере роста потребления он столкнулся с необходимостью масштабных закупок, что привело к запуску с 28 декабря 2009 г. нефтепровода ВСТО для поставки углеводородов из РФ. Далее к этому маршруту добавился транзит российской нефти через Казахстан.
В газовой сфере потребление превысило собственную добычу в Китае в 2007 г. А контракт на поставку газа по «Силе Сибири» был подписан в мае 2014 г. В 2025 г. газопровод планово вышел на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год, а, скорее всего, реальная прокачка окажется даже больше.
К настоящему времени Россия занимает первое место по поставкам и нефти, и газа в Китай. Это позволяет экономике КНР не только получать достаточные объемы энергоресурсов, но и покупать их по наиболее выгодной на рынке цене. Это стало одной из основ стремительного экономического роста Китая в последние годы.
Сечин в своем докладе проводит мысль о том, что Россия и Китай дополняют друг друга: наша страна поставляет энергоресурсы, которые позволяют китайским производителям увеличивать выпуск товаров, которые в том числе идут на российский рынок. Причем это сотрудничество началось задолго до антироссийских санкций 2022-2025 гг.
Санкционное давление, в свою очередь, все больше определяет перспективы развития отношений России и Китая в области энергетики. Отказавшись импортировать российскую нефть и нефтепродукты, США и Евросоюз сами создали условия для роста наших поставок в Китай. Выдавливание России с газовых рынков, которое происходит в последние годы как за счет остановки газопроводов в Европу, так и за счет внесения российских СПГ-проектов в SDN-лист США, также приводит к сближению России и Китая.
Таким образом, Россия и Китай ранее развивали сотрудничество в энергетике потому, что это было выгодно экономически. Теперь же к этому добавился и политический фактор. На нас давят санкциями, заставляя укреплять наши союзы для полноценного ответа. Китай также испытывает возрастающее давление, что вынуждает его перейти от стратегии максимальной диверсификации источников поставки энергоресурсов к выбору наиболее надежного поставщика. Ведь какой смысл иметь много разных продавцов, которые откажутся от поставки тебе по указанию Вашингтона?
Доклад Сечина призван еще раз продемонстрировать китайскому руководству ту роль, которую играет Россия в качестве гаранта развития экономики КНР, поставляя свои энергоносители. Но тут можно усмотреть и сигнал коллективному Западу. Сечин привел цитату Си Цзиньпина: «Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом». В контексте происходящих процессов можно сказать, что Запад делает так, чтобы Россия добавила в меню «энергетическую котлету». А далее будут и салат, и десерт.
В будущем Россия в любом случае должна будет присутствовать на китайском энергетическом рынке. Но сейчас мы можем сыграть на интересах и страхах других глобальных игроков, чтобы улучшить свои позиции. Нужно занимать активную позицию в этом геополитическом треугольнике. Сечин закончил свое выступление правильным призывом, прозвучавшим еще в 1961 г. на 22-м съезде Коммунистической партии Советского Союза: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!».