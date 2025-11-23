Bloomberg: нападки Трампа сблизили Индию, Бразилию и ЮАР

Саммит G20 проходит в ЮАР 22–23 ноября. От участия в нем в 2025 г. отказались президент России Владимир Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Американский президент также отменил участие в саммите делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поскольку «в Южной Африке убивают африканеров».