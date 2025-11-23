Bloomberg: нападки Трампа сблизили Индию, Бразилию и ЮАР
Нападки президента США Дональда Трампа на Индию, Бразилию и ЮАР побуждают лидеров этих стран налаживать более тесные связи и выступать против его агрессивной торговой политики. Об этом пишет Bloomberg.
Лидеры Индии, Бразилии и ЮАР встретились в южно-африканском Йоханнесбурге на полях саммита G20. Ожидается, что их встреча станет сигналом к возобновлению сотрудничества между странами.
«Встреча IBSA – это послание Трампу», – заявил агентству бывший посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин.
Форум IBSA (Индия, Бразилия, Южная Африка), был создан в 2003 г. для содействия международному сотрудничеству между странами.
Саммит G20 проходит в ЮАР 22–23 ноября. От участия в нем в 2025 г. отказались президент России Владимир Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Американский президент также отменил участие в саммите делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поскольку «в Южной Африке убивают африканеров».
18 ноября министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола заявил, что G20 должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться и с Вашингтоном, и без него. Президент страны Сирил Рамафоса, комментируя решение Трампа, отметил, что бойкот «не принесет ожидаемого эффекта».