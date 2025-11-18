МИД ЮАР: мир может существовать и с США, и без них
«Группа двадцати» должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться и с США, и без них, заявил министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола. Его слова передает Bloomberg.
Он признал, что многие структуры системы ООН парализованы из-за выхода из них Соединенных Штатов, но G20, по его словам, должна доказать, что международные системы могут функционировать и без них.
«Когда существует глобальный консенсус, мы можем находить механизмы убеждения, позволяющие миру функционировать. И чтобы США тоже могли быть приведены к сотрудничеству с международным сообществом. Потому что мир функционирует благодаря многосторонним форматам, а не односторонним решениям», – сказал Ламола. Кроме того, он подчеркнул, что международные системы уже доказали свою эффективность.
В ответ на вопрос, как скажется отсутствие США на саммите G20, Ламола заявил, что «работа продолжится». «Мы считаем, что каждая страна может присутствовать на том уровне, который считает нужным. В этом нет ничего плохого – такова природа многосторонних институтов. <...> Разница в этот раз лишь в том, что отсутствуют именно Соединенные Штаты, чего раньше никогда не происходило», – заявил глава МИД ЮАР.
ЮАР готовится принять саммит G20 22–23 ноября, где участники попытаются согласовать совместную декларацию. Южноафриканские чиновники считают, что отказ США от участия может упростить процесс переговоров, но не исключают, что другие государства могут заблокировать итоговый документ, писал Bloomberg.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя решение президента США Дональда Трампа, заявил, что бойкот «не принесет ожидаемого эффекта».
Ранее Трамп заявил, что «в Южной Африке убивают африканеров», и отменил участие американской делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Вашингтон также выступает против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, в частности – инициатив по финансированию борьбы с изменением климата.