МИД ЮАР: мир может существовать и с США, и без них

В ответ на вопрос, как скажется отсутствие США на саммите G20, Ламола заявил, что «работа продолжится». «Мы считаем, что каждая страна может присутствовать на том уровне, который считает нужным. В этом нет ничего плохого – такова природа многосторонних институтов. <...> Разница в этот раз лишь в том, что отсутствуют именно Соединенные Штаты, чего раньше никогда не происходило», – заявил глава МИД ЮАР.