Переговоры замкнутого цикла

Переговоры замкнутого циклаЧего ждать от визита американского спецпосланника Уиткоффа
Визиты Стивена Уиткоффа в Москву стали событием, после которого в СМИ и общественности некоторое время доминирует ощущение, которое условно можно назвать «вот-вотизмом»: дескать, урегулирование все ближе и ближе. Категорически отказать таким настроениям в обоснованности было бы опрометчиво, потому что к декабрю 2025 г. произошли события, которые были практически непредставимы годом ранее: президенты России и США находятся в постоянном контакте, переговоры продолжаются, постепенно вырисовываются очертания возможных условий дипломатического разрешения конфликта.
И в то же самое время традиционное предвосхищение «переломного момента» может создать иллюзию гарантированности скорого успеха переговорного процесса. По разным подсчетам, таких переломных моментов с февраля 2025 г. было как минимум три, а то и четыре. И пока что заколдованный круг трамповской дипломатии «давление на Украину – диалог с Россией – давление на Россию– диалог с Украиной» не удалось разорвать. Это наталкивает на разные вопросы, основной из которых: а стремится ли кто-то все же выйти из круга на нынешнем этапе?
С одной стороны, есть Москва, открытая к переговорам и готовая урегулировать ситуацию дипломатическим путем. При этом она продолжает одерживать победу на поле боя, что позволяет вести диалог в темпе, который может соответствовать выработке долгосрочных решений. С другой стороны, есть Киев и его европейские союзники, которые хотели бы сорвать процесс в его нынешнем виде, но в страхе перед реакцией Дональда Трампа, видимо, избрали стратегию затягивания. И наконец, есть Вашингтон, где часто повторяют мантру о желании завершить конфликт, но ни разу не объяснили, что сами под этим подразумевают.
Это не значит, что с каждым заходом на новый цикл все остается или будет оставаться неизменным. Наоборот, позиции Москвы будут лучше, Киева – хуже. А исходя из этого, Вашингтон будет докручивать свой пакет с предложениями. В этой череде повторяющихся сюжетов будет момент, который действительно можно будет назвать переломным. Другой вопрос – будет он позитивным или негативным для переговорного процесса. Пока идет диалог, появляются наброски возможного формата урегулирования. Их реализация – другой этап, до которого мы пока не дошли.