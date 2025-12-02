Переговоры замкнутого цикла

С одной стороны, есть Москва, открытая к переговорам и готовая урегулировать ситуацию дипломатическим путем. При этом она продолжает одерживать победу на поле боя, что позволяет вести диалог в темпе, который может соответствовать выработке долгосрочных решений. С другой стороны, есть Киев и его европейские союзники, которые хотели бы сорвать процесс в его нынешнем виде, но в страхе перед реакцией Дональда Трампа, видимо, избрали стратегию затягивания. И наконец, есть Вашингтон, где часто повторяют мантру о желании завершить конфликт, но ни разу не объяснили, что сами под этим подразумевают.