Идеология, деньги, изоляционизм и западное полушарие

История Стратегий уходит в далекие годы конца Холодной войны. Тогда в 1987 г. администрация республиканца Рональда Рейган впервые опубликовала публичный вариант Стратегии, тем самым заложив внешнеполитическую традицию с годами ставшую часть стратегической культуры американской элиты. Суть документа (по крайней мере, ее публичной части) – в полный голос заявить о своих приоритетах и видении мировых процессов и места Соединенных Штатах. Традиция замечательная и весьма полезная. Как для мира, так и для собственной бюрократии.