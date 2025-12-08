Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Идеология, деньги, изоляционизм и западное полушарие

Дональд Трамп наконец-то официально оформил свою стратегию национальной Америки
Георгий Асатрян , замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Трампизм получил официальное оформление. Дональд Трамп тихо и без лишнего шума порадовал мировую общественность публикацией ключевого документа любой американской администрации – Стратегии национальной безопасности. Это базовое, фундаментальное и обязательное к реализации положение для исполнительной власти в Соединенных Штатах.

История Стратегий уходит в далекие годы конца Холодной войны. Тогда в 1987 г. администрация республиканца Рональда Рейган впервые опубликовала публичный вариант Стратегии, тем самым заложив внешнеполитическую традицию с годами ставшую часть стратегической культуры американской элиты. Суть документа (по крайней мере, ее публичной части) – в полный голос заявить о своих приоритетах и видении мировых процессов и места Соединенных Штатах. Традиция замечательная и весьма полезная. Как для мира, так и для собственной бюрократии.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её