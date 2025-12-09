Стратегическое принятие

В-четвертых, если под «восстановлением стратегической стабильности» команда Трампа подразумевает создание новых договорно-правовых механизмов в сфере контроля над вооружениями, то пока не очень понятно, как он это будет совмещать с обновлением американских ядерных потенциалов и совершенствованием системы ПРО. А с учетом того что от США не поступает публично предложений по этому вопросу, кроме трехстороннего формата (Россия – США – Китай), неприемлемого для Китая, это значит, что Трамп пока не видит срочной необходимости работать над этим.