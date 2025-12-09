Стратегическое принятие

Стратегическое принятиеЧто сулит России новый американский взгляд на нацбезопасность
Новая версия стратегии национальной безопасности (СНБ) США отличается сравнительно конструктивным языком в части, которая касается России. И это одна из основных новелл документа наряду с неприкрытой критикой Евросоюза.
Объяснение будущей политики Вашингтона на европейском направлении переплетается с украинским конфликтом, разрешение которого, согласно документу, открывает путь среди всего прочего восстановлению стратегической стабильности в отношениях с Россией. В качестве приоритета указано: «Покончить с восприятием НАТО как постоянно расширяющегося альянса».
Это отражает позиции, на которых многие годы настаивала Москва, и нельзя не заметить серьезный конструктивный задел таких формулировок. Но и с безудержной экзальтацией стоит повременить.
Во-первых, СНБ – декларативный документ, под который будут подгоняться документы и практики разных ведомств. Кто-то отведет главное место миру через силу, другие отдадут предпочтение диалогу, а третьи будут решать, что из этого и в какой момент нужно Штатам. Иначе говоря, пока нет конкретики, нужно смотреть на реализацию, а не на общие формулировки.
Во-вторых, осуждая ЕС и говоря о нерасширении НАТО, Дональд Трамп не планирует ни выходить из альянса, ни ослаблять его. Его цель – нарастить обороноспособность европейских союзников. Это делается не только с целью получения новых контрактов американскими оружейниками, но и для того чтобы дополнительно ограничить перспективы нормализации отношений между Брюсселем и Москвой. В итоге США крепче привязывают ЕС к себе, минимизируя собственные риски прямой эскалации отношений с Москвой.
В-третьих, обозначенное в стратегии намерение сконцентрировать значительную часть своих ресурсов в Западном полушарии (для сохранения там собственного доминирования) и Азии (для соперничества с Китаем) создает спектр потенциальных конфликтов в том числе для российско-американских отношений. Никто не может гарантировать, например, отсутствие у Вашингтона запросов к Москве ограничить сближение с Пекином.
В-четвертых, если под «восстановлением стратегической стабильности» команда Трампа подразумевает создание новых договорно-правовых механизмов в сфере контроля над вооружениями, то пока не очень понятно, как он это будет совмещать с обновлением американских ядерных потенциалов и совершенствованием системы ПРО. А с учетом того что от США не поступает публично предложений по этому вопросу, кроме трехстороннего формата (Россия – США – Китай), неприемлемого для Китая, это значит, что Трамп пока не видит срочной необходимости работать над этим.
Наконец, в-пятых, нынешняя СНБ актуальна до следующей редакции при этом же или другом президенте.
Нельзя отказать ей в новизне. Несколько вольные формулировки сделали из скучного бюрократического документа живой политический манифест. Это новый взгляд на мир без особой опоры на ценностный гонор, бывший одним из основных раздражителей для отношений США не только с Россией. Но в нынешних условиях надеяться на долгосрочность и последовательность не приходится. А это возвращает нас к главному правилу: учитываем формулировки, но смотрим все равно на действия, коих пока только дожидаемся.