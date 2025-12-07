Как в мире отреагировали на новую Cтратегию нацбезопасности США

Как в мире отреагировали на новую Cтратегию нацбезопасности СШАВ России ее встретили с осторожным оптимизмом, в Европе – с недоумением и опасениями
Новая версия Cтратегии национальной безопасности США (СНБ), которую подробно описывали «Ведомости», вызвала бурную реакцию во всем мире. Отличная от предыдущих таких документов формой подачи, она в большей мере будоражит международную общественность своим содержанием. В ней объясняется необходимость отказа от некоторых внешнеполитических практик, реализуемых Вашингтоном после окончания холодной войны, и в целом критикуется подход предыдущих президентских администраций.
Если взять европейское направление, то тут на передний план выходит критика Евросоюза (ЕС) как с ценностной, так и с геополитической точек зрения. В частности, подчеркивается нереалистичный подход Брюсселя к украинскому конфликту, урегулирование которого указано в качестве центрального интереса США. Что касается конкретно России, то в качестве одного из возможных приоритетов указано восстановление стратегической стабильности в отношениях с ней. Она упоминается 10 раз и в отличие от предыдущих версий не указана в качестве угрозы.
В России на новый американский доктринальный документ уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые корректировки, внесенные в СНБ, во многом соответствуют видению России. «Это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного регулирования по Украине, как минимум», – добавил он. При этом чиновник отметил, что «очень красиво, концептуально» написанное может быть реализовано совсем по-другому американским «глубинным государством».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своем канале на платформе Max сравнил американский документ с попыткой развернуть «огромный корабль, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс». Но он подчеркнул, что приход в Белый дом «очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды» Трампа.
Одним словом – «честность» (оригинал: Honesty) 6 декабря прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal о евроскептицизме в американской стратегии глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в Х (экс-Twitter).
Некоторые представители ЕС тоже ответили на новый документ. Например, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль подчеркнул, что, хоть США и останутся «самым важным союзником» в НАТО, его стране «не нужны советы». Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на саммите в катарской Дохе, повторила, что США остаются главным союзником Европы, но косвенно показала несогласие с некоторыми обвинениями Трампа в отношении ЕС как политического блока. При этом некоторые европейские эксперты не хотят сглаживать углы. В журнале Foreign Policy вышла статья итальянского политолога с заголовком «Поймет ли наконец Европа, что осталась в одиночестве?».
Больше всего американский документ был сосредоточен на Западном полушарии, Азии и конкретно на Китае, упомянутом в стратегии 23 раза. Это подразумевает возвращение к доктрине Монро с учетом «интерпретации Трампа» и сохранение выгодного Вашингтону военного баланса в Азии – регионе, который является «компонентом стратегического соперничества»: «сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом. Мы также будем придерживаться нашей давней декларативной политики в отношении Тайваня, а это означает, что Соединенные Штаты не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе», – говорится в документе.
На странице дипведомства Тайваня в Х упомянули часть этого отрывка и заявили, что продолжат укреплять самооборону и развитие «мира и процветания» в регионе.
СНБ – это декларация видения и подходов конкретной администрации, ориентированная в большей степени на внешних потребителей, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Администрация Трампа на российском и евроатлантическом треке, без сомнения, предлагает некоторые новеллы – отличный от администраций Обамы и Байдена и даже первой администрации самого Трампа подход к России, критику ЕС и новое видение НАТО, которому в рамках этого видения фактически необходимо отказаться от главного системного проекта последних десятилетий – политики открытых дверей.
«Для таких деклараций есть свои причины, но остается открытым вопрос о перспективах не только глубокой устойчивой смены парадигм политики и институционального дизайна самих США и их союзников (а без последних здесь не обойтись), но и даже достижения некоторых текущих планов действующей администрации», – подчеркнул Павлов.
На это накладывается немаловажная преемственность самого документа: здесь все еще присутствует стратегия воспрепятствования системным вызовам со стороны конкурентов, а также симптоматичный для Вашингтона «конвейер идей» для внешней публики – сначала глобализация, потом порядок, основанный на правилах, теперь мир через силу. Поэтому стратегию нужно, в первую очередь, принять к сведению, что, вероятно, уже сделано соответствующими структурами, и продолжать кропотливую работу по двустороннему взаимодействию, ориентируясь на реальную ситуацию, а не только на декларации, сказал эксперт.