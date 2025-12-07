Как в мире отреагировали на новую Cтратегию нацбезопасности США

Если взять европейское направление, то тут на передний план выходит критика Евросоюза (ЕС) как с ценностной, так и с геополитической точек зрения. В частности, подчеркивается нереалистичный подход Брюсселя к украинскому конфликту, урегулирование которого указано в качестве центрального интереса США. Что касается конкретно России, то в качестве одного из возможных приоритетов указано восстановление стратегической стабильности в отношениях с ней. Она упоминается 10 раз и в отличие от предыдущих версий не указана в качестве угрозы.