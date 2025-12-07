В Бельгии заявили о «негласном согласии» с критикой ЕС со стороны США
Европейцы негласно, но соглашаются с критикой ЕС в новой Стратегии нацбезопасности США. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, член консервативной националистической партии «Новый фламандский альянс».
«Многим европейцам это тяжело принять, хотя они тихо с этим и соглашаются», – написал он в X.
По его словам, «эпическая борьба» между постмодернизмом и либеральным консерватизмом идет «с полной силой», по итогам любых выборов в Европе «видно одно и то же: консерваторы выигрывают эту борьбу».
«Парадигма смещается, woke-повестка мертва», – добавил он.
Термин woke относят к левой политике, основам борьбы за социальную, расовую, гендерную справедливость.
В начале декабря администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новый текст Стратегии нацбезопасности. В документе европейские страны представлены как своенравные державы, которые приходят в упадок и уступили свой суверенитет Евросоюзу. The Wall Street Journal писала, что Европу шокировало то, как она описана в новой стратегии США.
Согласно документу, США стремятся к восстановлению стратегической стабильности с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что новая Стратегия нацбезопасности США выглядит как попытка «разворота огромного корабля».