В Бельгии заявили о «негласном согласии» с критикой ЕС со стороны США

В начале декабря администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новый текст Стратегии нацбезопасности. В документе европейские страны представлены как своенравные державы, которые приходят в упадок и уступили свой суверенитет Евросоюзу. The Wall Street Journal писала, что Европу шокировало то, как она описана в новой стратегии США.