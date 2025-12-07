Медведев: новая стратегия США напоминает попытку «разворота огромного корабля»

Украина в 33-страничном документе упоминается только три раза. Там указывается, что продолжающийся российско-украинский конфликт усиливает внешнюю зависимость Европы. В частности, приводится пример зависимости Германии от Китая и России: «Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить у себя на родине».