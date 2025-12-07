Газета
Медведев: новая стратегия США напоминает попытку «разворота огромного корабля»

Новая стратегия нацбезопасности США выглядит как попытка «разворота огромного корабля». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это [обновленная стратегия] не просто очередная кипа надменных американских дипломатических формул. Он больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По новой стратегии нацбезопасности США, представленной администрацией президента США Дональда Трампа, Вашингтон видит приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.  

Как США будут строить отношения с Россией, ЕС, Китаем и всем миром

Политика / Международные отношения

The Wall Street Journal писала, что Европу шокировало то, как она описана в новой стратегии национальной безопасности США. В документе европейские страны представлены как своенравные державы, которые приходят в упадок и уступили свой суверенитет Евросоюзу.

Украина в 33-страничном документе упоминается только три раза. Там указывается, что продолжающийся российско-украинский конфликт усиливает внешнюю зависимость Европы. В частности, приводится пример зависимости Германии от Китая и России: «Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить у себя на родине».

