США назвали приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией
Восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом для США в Европе. Это следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США.
Пока неизвестно, является ли текст финальной версией документа.
Вашингтон взял курс на восстановление отношений с Москвой после прихода к власти президента США Дональда Трампа. В частности, в марте Россия назначила посла в США, им стал дипломат Александр Дарчиев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев говорил в августе, что Россия занимается восстановлением отношений с США.
2 декабря Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов писало, что США поддерживают идею возвращения РФ активов после урегулирования. Вместе с тем, план президента США Трампа по урегулированию кризиса на Украине предполагает, что $100 млрд из замороженных активов РФ должны быть направлены на восстановление Украины.