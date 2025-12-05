США назвали приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией

Вашингтон взял курс на восстановление отношений с Москвой после прихода к власти президента США Дональда Трампа. В частности, в марте Россия назначила посла в США, им стал дипломат Александр Дарчиев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев говорил в августе, что Россия занимается восстановлением отношений с США.