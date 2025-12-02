Politico: США поддерживают идею возвращения РФ активов после урегулирования

2 декабря Financial Times сообщила, ссылаясь на источники, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать план выделения Украине 140 млрд евро. По мнению авторов материала, это ставит под угрозу инициативу Евросоюза (ЕС) по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Согласно информации FT, ЕЦБ решил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) противоречит его мандату. План предполагал, что страны ЕС предоставят государственные гарантии для распределения рисков по кредиту.