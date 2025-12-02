Газета
Главная / Политика /

Politico: США поддерживают идею возвращения РФ активов после урегулирования

Ведомости

Белый дом явно выступает за возвращение замороженных в Европе российских активов Москве после того, как будут достигнуты договоренности о завершении конфликта на Украине, сообщило издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Собеседники газеты рассказали, что летом, когда спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О’Салливан прилетел в Вашингтон, представители Белого дома «недвусмысленно заявили ему, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана».

Издание при этом отметило, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине предполагает, что $100 млрд из замороженных активов РФ должны быть направлены на восстановление Украины. Остальные средства предполагается потратить на реализацию некоего двустороннего «механизма Россия – США», пишет Politico.

2 декабря Financial Times сообщила, ссылаясь на источники, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать план выделения Украине 140 млрд евро. По мнению авторов материала, это ставит под угрозу инициативу Евросоюза (ЕС) по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Согласно информации FT, ЕЦБ решил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) противоречит его мандату. План предполагал, что страны ЕС предоставят государственные гарантии для распределения рисков по кредиту.

