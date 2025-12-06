WSJ: стратегия национальной безопасности США шокировала Европу
Европу шокировало то, как она описана в новой стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщает Wall Street Journal.
В документе европейские страны представлены как своенравные державы, которые приходят в упадок и уступили свой суверенитет Евросоюзу (ЕС).
«Для европейских столиц документ поистине стал ведром холодной воды на голову», – сказано в материале.
В стратегии подчеркивается, как радикально администрация президента США Дональда Трампа меняет внешнюю политику Вашингтона, что может привести к углублению разногласий в НАТО, пишет газета. Документ не акцентирует внимание на политическом будущем ни одного другого региона, кроме Европы.
6 декабря Bloomberg писало, что в стратегии национальной безопасности США говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. По мнению Вашингтона, европейские чиновники «возлагают нереалистичные надежды».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжает рассматривать США как главного союзника, несмотря на критику в стратегии национальной безопасности. Она выразила мнение, что часть из критики справедлива, и добавила, что разногласия между сторонами периодически возникают, но это не меняет общего принципа: «Мы – главные союзники, и мы должны держаться вместе».