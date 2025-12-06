WSJ: стратегия национальной безопасности США шокировала Европу

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжает рассматривать США как главного союзника, несмотря на критику в стратегии национальной безопасности. Она выразила мнение, что часть из критики справедлива, и добавила, что разногласия между сторонами периодически возникают, но это не меняет общего принципа: «Мы – главные союзники, и мы должны держаться вместе».