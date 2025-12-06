Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: стратегия национальной безопасности США шокировала Европу

Ведомости

Европу шокировало то, как она описана в новой стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В документе европейские страны представлены как своенравные державы, которые приходят в упадок и уступили свой суверенитет Евросоюзу (ЕС).

«Для европейских столиц документ поистине стал ведром холодной воды на голову», – сказано в материале.

Каллас: ЕС по-прежнему видит в США главного союзника

Политика / Международные новости

В стратегии подчеркивается, как радикально администрация президента США Дональда Трампа меняет внешнюю политику Вашингтона, что может привести к углублению разногласий в НАТО, пишет газета. Документ не акцентирует внимание на политическом будущем ни одного другого региона, кроме Европы.

6 декабря Bloomberg писало, что в стратегии национальной безопасности США говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. По мнению Вашингтона, европейские чиновники «возлагают нереалистичные надежды».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжает рассматривать США как главного союзника, несмотря на критику в стратегии национальной безопасности. Она выразила мнение, что часть из критики справедлива, и добавила, что разногласия между сторонами периодически возникают, но это не меняет общего принципа: «Мы – главные союзники, и мы должны держаться вместе».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь