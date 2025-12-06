Газета
Bloomberg сообщил о вступлении конфликта на Украине в решающую фазу

На этом фоне Европа переживает самый трудный момент в попытках избежать раскола с США
Ведомости

США начали критиковать Европу на фоне того, что российско-украинский конфликт вступает в потенциально решающую фазу, что грозит расколом в отношениях Америки с европейскими странами. Об этом сообщает Bloomberg.

В Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом США Дональдом Трампом, говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. Вашингтон заявил, что европейские чиновники «возлагают нереалистичные надежды».

Лидеры европейских стран глубоко обеспокоены попытками США заключить сделку с Россией. Это подорвало доверие к администрации Трампа. Европейские дипломаты сравнивают политику американского президента в отношении Украины с катанием на американских горках. Прямо сейчас они наблюдают особенно крутой спад, пишет агентство.

5 декабря «Ведомости» со ссылкой на обновленную Стратегию национальной безопасности США писали, что восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом для Вашингтона в Европе. Пока неизвестно, является ли текст финальной версией документа.

США взял курс на восстановление отношений с Россией после прихода к власти Трампа. В частности, в марте Москва назначила посла в Вашингтоне, им стал дипломат Александр Дарчиев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщал в августе, что Москва занимается восстановлением отношений с Вашингтоном.

