Песков: корректировки в Стратегии нацбезопасности США соответствуют видению РФ

Песков: корректировки в Стратегии нацбезопасности США соответствуют видению РФЭто залог на продолжение совместной работы по мирному соглашению
Новые корректировки, внесенные в Стратегию национальной безопасности США, во много соответствуют видению России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного регулирования по Украине, как минимум», – добавил он.
Песков отметил, что бывает, когда «очень красиво, концептуально все написано», но deep state («глубинное государство») делает все по-другому. Пресс-секретарь подчеркнул, что нужно внимательно следить за реализацией этой стратегии.
В новой редакции документа Россия более не фигурирует в качестве «прямой угрозы», а также содержится призыв к взаимодействию с Москвой по вопросам стратегической стабильности.
5 декабря «Ведомости» со ссылкой на обновленную Стратегию национальной безопасности США писали, что восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом для Вашингтона в Европе.
США взяли курс на восстановление отношений с Россией после прихода к власти Трампа. В частности, в марте Москва назначила посла в Вашингтоне, им стал дипломат Александр Дарчиев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщал в августе, что Москва занимается восстановлением отношений с Вашингтоном.