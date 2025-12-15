Куда хужеИзбиратели начали присматриваться к экономической политике Трампа
В американской политической культуре фраза «это экономика, глупый» стала крылатой во время президентских выборов в 1992 г. Она значит, что избирателя в первую очередь беспокоит его финансовое благосостояние. Отсутствие такового стоило власти многим американским президентам и их партиям. И, судя по всему, следующими в очереди могут быть нынешний хозяин Белого дома и республиканская партия.
Дело не столько в том, что после возвращения в Белый дом в январе 2025 г. президенту не удалось стабилизировать экономическое положение страны. У него не очень много прямых инструментов для этого. Но в том числе из-за торговых войн президент не смог убедить избирателей и в том, что их положение улучшается.
Опросы подтверждают недовольство: согласно совместному исследованию агентства Associated Press и Центра общественных исследований, только 31% поддерживает экономическую политику Трампа. Гораздо страшнее для него то, что даже его собственный электорат начинает признавать проблему. По данным Politico на начало декабря, 37% трамповских избирателей считают, что стоимость жизни на сегодняшний день «худшая на памяти». Другие 34% признают нынешние проблемы с ценами, но считают, что бывало и хуже.
Эти показатели опасны для Трампа по нескольким причинам. Во-первых, экономика практически всегда была его преимуществом. Даже в пандемию COVID-19, перед президентскими выборами 2020 г., ему время от времени удавалось сохранять его. Во время кампании 2022–2024 гг. он успешно продавал экономику своего первого срока, чем значительно ограничил шансы демократов – сначала Джо Байдена, а затем и Камалы Харрис – на успех в борьбе за президентское кресло. Сейчас Трампу хвастаться в сфере экономики нечем.
Во-вторых, недовольство трамповского электората подтверждает провал попыток президента убедить американцев в том, что «скоро будет лучше».
В-третьих, падение экономических рейтингов происходит в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Со второй половины 1940-х гг. президентская партия в результате этой процедуры почти всегда лишается большинства в палате представителей (за все годы было всего два исключения). Исторический тренд уже не на стороне Трампа и его однопартийцев. Проблемы в экономике, а главное, их острое восприятие гражданами пока не выветриваются, а значит, продолжают бить по шансам трамповской команды на грядущих выборах.
Риск не только в возможной потере палаты представителей, а еще и в вероятном уроне для кандидатуры любого республиканца, который попытается баллотироваться в президенты в 2028 г. Будь то вице-президент Джеймс Вэнс или другой кандидат. Экономическое наследие может потянуть корабль трампизма ко дну.
Но пока сложно сказать, насколько долгосрочным будет для Трампа нынешний негативный тренд. Да, рейтинги конкретно по экономике в очень плохом состоянии, особенно если сравнивать с его первым сроком. Но его общий рейтинг по-прежнему находится в привычном для себя диапазоне 43–45%. Агрегатор RCP дает ему 43,7%. При всем этом тренд опросов по экономике для Трампа негативный. Проекция недовольства Трампом в 2026 г. или в 2028 г. вряд ли будет полной, но она сыграет ощутимую роль.
В конце концов, «это ведь экономика».