Но пока сложно сказать, насколько долгосрочным будет для Трампа нынешний негативный тренд. Да, рейтинги конкретно по экономике в очень плохом состоянии, особенно если сравнивать с его первым сроком. Но его общий рейтинг по-прежнему находится в привычном для себя диапазоне 43–45%. Агрегатор RCP дает ему 43,7%. При всем этом тренд опросов по экономике для Трампа негативный. Проекция недовольства Трампом в 2026 г. или в 2028 г. вряд ли будет полной, но она сыграет ощутимую роль.