«Дядя»: реинкарнация Чехова

Саксеев-Шерешевский не впервые ставит Чехова, на спектакль «Три» (в основе – закономерно – «Три сестры») в Камерном театре Малыщицкого в Санкт-Петербурге невозможно достать билет, совсем скоро там же планируется премьера «Сада» по «Вишневому саду». «Дядя» сделан по своеобразному «канону Шерешевского», который предполагает ювелирную драматургическую работу, благодаря чему классика прорастает в актуальную повестку и ментальность. К нему же относятся парадоксальный юмор, а также киносъемка в онлайн-режиме. И, конечно, потрясающий ансамбль актеров, жадно играющих самые лакомые роли русского театра. В премьерном спектакле это в том числе Игорь Гордин в роли дяди и Игорь Балалаев в роли Серебрякова.