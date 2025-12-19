Газета
Главная / Мнения /

«Дядя»: реинкарнация Чехова

Петр Шерешевский поставил «Дядю Ваню» в МТЮЗе
Наталья Витвицкая , критик

В Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) состоялась премьера главного режиссера Петра Шерешевского. Спектакль «Дядя» поставлен им по собственной пьесе (псевдоним Шерешевского – Петр Саксеев), в которой от чеховского «Дяди Вани» остались только несколько прямых цитат. Все остальное – вольное сочинение на тему смертельной усталости современной российской интеллигенции перед лицом личных и общественных катастроф.

Саксеев-Шерешевский не впервые ставит Чехова, на спектакль «Три» (в основе – закономерно – «Три сестры») в Камерном театре Малыщицкого в Санкт-Петербурге невозможно достать билет, совсем скоро там же планируется премьера «Сада» по «Вишневому саду». «Дядя» сделан по своеобразному «канону Шерешевского», который предполагает ювелирную драматургическую работу, благодаря чему классика прорастает в актуальную повестку и ментальность. К нему же относятся парадоксальный юмор, а также киносъемка в онлайн-режиме. И, конечно, потрясающий ансамбль актеров, жадно играющих самые лакомые роли русского театра. В премьерном спектакле это в том числе Игорь Гордин в роли дяди и Игорь Балалаев в роли Серебрякова.

