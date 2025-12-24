Взламывая лед

И, честно говоря, звучало немало скептических мнений на эту тему – мол, лишившись доступа к зарубежным технологиям, Россия никогда не сможет самостоятельно обеспечить себя флотом для перевозки СПГ. А значит – можно ставить крест на амбициозных проектах по сжижению газа и по наращиванию его экспорта до 100 млн т в год. К тому же не последнюю роль тут играет временной фактор. Конкуренты не дремлют – сегодня в мире строится целый ряд новых СПГ-заводов, которые на горизонте до 2030 г. смогут выбросить на рынок свою продукцию. И если у России не будет своего газового флота, то нам будет ох как сложно завоевать и отстоять собственные рыночные ниши.