Взламывая лед

Взламывая ледВвод в эксплуатацию газовоза «Алексей Косыгин» станет важным шагом на пути развития СМП и реализации отечественных СПГ-проектов
Под конец года произошло важное событие, которое наверняка окажется вписанным в историю и российского судостроения, и нефтегазового комплекса страны. На судоверфи «Звезда», оператором которой является «Роснефть», состоялась церемония передачи заказчику, компании «Совкомфлот», первого построенного в России танкера для транспортировки СПГ. Судно названо в честь выдающегося советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина. Участие в церемонии имянаречения принимал президент России Владимир Путин.
Почему это событие столь важно? Во-первых, подобные суда обеспечивают технологическую независимость России в создании критически важной арктической инфраструктуры – в первую очередь Северного морского пути. На протяжении долгих лет газовозы такого типа заказывались исключительно за рубежом. Их строительство – один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении.
Во-вторых, одним из самых существенных барьеров на пути развития российских проектов по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) стало именно отсутствие газовозов, которые могли бы работать в суровых северных условиях. Ранее расчет делался на закупку таких судов в Южной Корее, но после присоединения этой страны к антироссийским санкциям стало понятно – рассчитывать можно только на свои силы. При этом у нашей страны, увы, не было опыта создания таких современных высокотехнологичных газовозов, приходилось, что называется, «с ходу» преодолевать множество разнообразных трудностей.
И, честно говоря, звучало немало скептических мнений на эту тему – мол, лишившись доступа к зарубежным технологиям, Россия никогда не сможет самостоятельно обеспечить себя флотом для перевозки СПГ. А значит – можно ставить крест на амбициозных проектах по сжижению газа и по наращиванию его экспорта до 100 млн т в год. К тому же не последнюю роль тут играет временной фактор. Конкуренты не дремлют – сегодня в мире строится целый ряд новых СПГ-заводов, которые на горизонте до 2030 г. смогут выбросить на рынок свою продукцию. И если у России не будет своего газового флота, то нам будет ох как сложно завоевать и отстоять собственные рыночные ниши.
И теперь можно констатировать: скептики посрамлены. В 2026 г. Россия вступает не только с новым газовозом, но и с уверенностью в перспективах отечественной СПГ-индустрии в целом. Ведь «Алексей Косыгин» стал первым, как говорят судостроители – головным, в серии судов, которые будут выпушены со стапелей верфи «Звезда». Напомню: это предприятие было создано в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России, реализацию проекта курирует компания «Роснефть».
«Звезда» – самая молодая и современная верфь в России, специализирующаяся на гражданском судостроении. На предприятии сооружен один из крупнейших в мире сухих доков, габариты которого (485х114х14) позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 000 т. Причем многие их виды в России ранее не производилась.
С 2020 по 2025 г. уже переданы заказчикам семь судов, в том числе нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс» дедвейтом 114 000 т. А всего в портфеле заказов «Звезды» – около 60 судов, из них в активной стадии строительства находятся свыше 20.
Однако вернемся к «первенцу» – газовозу «Алексей Косыгин». Чтобы наглядно представить себе масштабы этого нового судна, приведу лишь несколько цифр и сравнений. Его длина – 300 м, что соответствует высоте Эйфелевой башни. Площадь верхней палубы (около 14 600 кв. м) сравнима с площадью более 70 теннисных кортов для одиночной игры.
Судно имеет ледовый класс Arc 7 и способно самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м (высота одноэтажного дома). Фактически газовоз служит «сам себе ледоколом». Мощность его силовой установки достигает 60 МВт, что эквивалентно 8 млн лошадиных сил (или примерно 80 000 автомобильных двигателей по 100 л. с.). Дедвейт (грузоподъемность) судна – 81 000 т – сопоставим с массой более 50 000 легковых автомобилей. Газовоз вмещает более 172 000 куб. м СПГ – этого достаточно, чтобы обеспечить природным газом средний европейский город в течение года.
Но, конечно, дело не только в габаритах. Самое важное – высокотехнологичная «начинка», создание которой потребовало проведения большого объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К примеру, судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК «Звезда» заводом «Сапфир». И, безусловно, надо отдать дань уважения высокой квалификации специалистов, работавших над созданием газовоза.
Немаловажное обстоятельство – высокие стандарты технологической и экологической безопасности, применявшиеся при строительстве. Конструкцию газовоза можно сравнить с абсолютно герметичным термосом, что полностью исключает возможность утечки СПГ в морскую акваторию. Процесс сборки включал в себя несколько этапов контроля, поэтому вероятность появления дефектов исключена. Кстати, перед сдачей судна заказчику, в ноябре, специалисты ССК «Звезда» провели газовые и ходовые испытания (при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые). И они показали, что судно готово отправиться в Арктику, чтобы перевозить СПГ с Ямала и попутно взламывать лед северных морей.