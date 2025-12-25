Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Школа для дураков»: побеждая время

В МХТ им. А. П. Чехова выпустили спектакль по главному роману Саши Соколова
Наталья Витвицкая , критик

В Московском художественном театре им. А. П. Чехова состоялась последняя премьера уходящего 2025 года – спектакль «Школа для дураков» режиссера Дениса Азарова. В его основу лег роман Саши Соколова, после которого русская проза стала развиваться в русле постмодернистской традиции (наряду с поэмой Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» «Школа для дураков» – текст-икона русского постмодерна). Написанный от лица мальчика с раздвоением личности, роман лишен структуры и внятного нарратива. Это роман запутанных ассоциаций и гиперчувствования окружающего мира. Спектакль Азарова – убедительная попытка к нему приблизиться.

Денис Азаров – режиссер, всегда избегавший иллюстративного подхода, не боящийся сложных текстов (он ставил «Конармию» Бабеля, «Елку у Ивановых» Введенского, «Стоиков» Данилова и др.), привыкший искать сценический эквивалент самым трудным языковым метафорам. «Школа», очевидно, манила его давно – столько в спектакле видимой нежности к роману и его героям. Между тем зрителю, с Соколовым незнакомому, будет трудно разобраться, кто есть кто и почему на сцене ничего не происходит.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её