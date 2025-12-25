«Школа для дураков»: побеждая время

Денис Азаров – режиссер, всегда избегавший иллюстративного подхода, не боящийся сложных текстов (он ставил «Конармию» Бабеля, «Елку у Ивановых» Введенского, «Стоиков» Данилова и др.), привыкший искать сценический эквивалент самым трудным языковым метафорам. «Школа», очевидно, манила его давно – столько в спектакле видимой нежности к роману и его героям. Между тем зрителю, с Соколовым незнакомому, будет трудно разобраться, кто есть кто и почему на сцене ничего не происходит.