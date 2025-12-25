«Школа для дураков»: побеждая время

«Школа для дураков»: побеждая времяВ МХТ им. А. П. Чехова выпустили спектакль по главному роману Саши Соколова
В Московском художественном театре им. А. П. Чехова состоялась последняя премьера уходящего 2025 года – спектакль «Школа для дураков» режиссера Дениса Азарова. В его основу лег роман Саши Соколова, после которого русская проза стала развиваться в русле постмодернистской традиции (наряду с поэмой Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» «Школа для дураков» – текст-икона русского постмодерна). Написанный от лица мальчика с раздвоением личности, роман лишен структуры и внятного нарратива. Это роман запутанных ассоциаций и гиперчувствования окружающего мира. Спектакль Азарова – убедительная попытка к нему приблизиться.
Денис Азаров – режиссер, всегда избегавший иллюстративного подхода, не боящийся сложных текстов (он ставил «Конармию» Бабеля, «Елку у Ивановых» Введенского, «Стоиков» Данилова и др.), привыкший искать сценический эквивалент самым трудным языковым метафорам. «Школа», очевидно, манила его давно – столько в спектакле видимой нежности к роману и его героям. Между тем зрителю, с Соколовым незнакомому, будет трудно разобраться, кто есть кто и почему на сцене ничего не происходит.