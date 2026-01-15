Визы Шредингера

Для Трампа внутренняя политика всегда важнее внешней. И история с иммиграционными визами именно об этом. Администрация хочет максимально ограничить нелегальную иммиграцию, а также легальную в тех случаях, где это может, по мнению президента и его команды, навредить американским интересам. Они это объясняют просто: есть деньги – приезжай и желательно инвестируй, а если денег нет – оставайся дома.