Визы Шредингера

Визы ШредингераЧто значит для россиян возможная приостановка оформления иммиграционных виз США
С 21 января Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан России и еще 74 стран. Об этом со ссылкой на служебную записку ведомства сообщил консервативный телеканал Fox News. При этом в первой версии материала журналисты говорили обо «всех визах».
Учитывая нынешний этап развития российско-американских отношений – переговоры по Украине, обсуждение проблем двустороннего взаимодействия, – может возникнуть соблазн объяснить эту записку госдепа осложнением диалога между странами. Но это некорректно.
Для Трампа внутренняя политика всегда важнее внешней. И история с иммиграционными визами именно об этом. Администрация хочет максимально ограничить нелегальную иммиграцию, а также легальную в тех случаях, где это может, по мнению президента и его команды, навредить американским интересам. Они это объясняют просто: есть деньги – приезжай и желательно инвестируй, а если денег нет – оставайся дома.
В тексте той самой служебной записки якобы сказано: «Иммиграция из 75 стран будет приостановлена на время проведения государственным департаментом пересмотра процедур обработки документов, чтобы не допустить въезд в страну иностранцев, которые воспользуются государственными программами поддержки населения».
Новость о приостановке вполне укладывается в многолетнюю логику трамповской визовой политики. Он начал ограничивать поездки и переезды еще в свой первый срок (2017–2021). Да и в начале нового срока никакие поблажки для кого-либо, включая Россию, Вашингтон не анонсировал. Осенью 2025 г. на сайте госдепа предупредили о новых правилах получения неиммиграционных виз (NIV): с ноября желающие получить NIV могли записаться на собеседование в американское консульство или посольство только в определенных странах. Граждане России, например, могли собеседоваться только в Варшаве или Астане.
Помимо России, приостановка оформления иммиграционных виз может коснуться граждан Афганистана, Бразилии, Египта, Ирака, Ирана, Йемена, Сомали, Таиланда и др. Рядовым американцам такие меры в отношении перечисленных стран либо безразличны, либо нравятся. Ведь ужесточение иммиграционной политики – один из главных пунктов программы Трампа. Отсюда – золотые визы, увеличение стоимости всего процесса для желающих посетить США, а также прочие попытки закрутить гайки.
Не следует связывать новость о приостановке оформления иммиграционных виз с общим состоянием двусторонних отношений. Все завязано на главных внутриполитических приоритетах Трампа – иммиграционной политике и желании продемонстрировать избирателям бурную деятельность.