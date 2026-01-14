Газета
Главная / Политика /

США приостанавливают оформление виз для граждан России и еще 74 стран

Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок
Ведомости

Госдепартамент США приостанавливает обработку всех виз для граждан России и еще 74 стран. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку внешнеполитического ведомства.

«Консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора кандидатов», – говорится в сообщении.

Помимо России в список стран входят Иран, Бразилия, Ирак, Египет, Таиланд, Афганистан, Сомали, Йемен и др. Ожидается, что ограничение начнет действовать с 21 января на неопределенный срок. Госдеп стремится пресечь деятельность заявителей, которые «могут стать обузой для общества», передает канал. 

В декабре 2025 г. Белый дом также ограничил выдачу виз гражданам 15 стран. Частичные ограничения коснулись таких стран, как Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

При этом США усложнили выдачу виз для всех стран еще в сентябре. Желающие подать на неиммиграционные визы (NIV) в США должны регистрироваться на собеседование в стране проживания или гражданства. С ноября начало действовать правило, согласно которому общение с кандидатом на получение иммиграционной визы также будет проводиться в стране проживания или гражданства с учетом некоторых исключений. 

