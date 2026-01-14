США приостанавливают оформление виз для граждан России и еще 74 стран

При этом США усложнили выдачу виз для всех стран еще в сентябре. Желающие подать на неиммиграционные визы (NIV) в США должны регистрироваться на собеседование в стране проживания или гражданства. С ноября начало действовать правило, согласно которому общение с кандидатом на получение иммиграционной визы также будет проводиться в стране проживания или гражданства с учетом некоторых исключений.