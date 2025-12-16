Белый дом ограничил выдачу виз гражданам 15 стран
Соединенные Штаты ограничили процесс выдачи виз гражданам 15 иностранных государств, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Частичные ограничения коснулись таких стран, как Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.
Кроме того, президент США Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд из еще пяти стран: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии.
12 декабря The New York Times писала, что таможенно-пограничная служба США предложила обязать путешественников из стран, участвующих в американской программе безвизового въезда, раскрывать до пяти лет своей активности в социальных сетях. Юристы отмечали в беседе с изданием, что расширение правил по сбору данных может увеличить время ожидания разрешений на въезд, а также число случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.