Белый дом ограничил выдачу виз гражданам 15 стран

12 декабря The New York Times писала, что таможенно-пограничная служба США предложила обязать путешественников из стран, участвующих в американской программе безвизового въезда, раскрывать до пяти лет своей активности в социальных сетях. Юристы отмечали в беседе с изданием, что расширение правил по сбору данных может увеличить время ожидания разрешений на въезд, а также число случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.