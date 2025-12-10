NYT: США хотят проверять соцсети иностранцев перед въездом в страну
Путешественников из стран, участвующих в американской программе безвизового въезда, могут обязать раскрывать до пяти лет своей активности в социальных сетях. Такое предложение высказала Таможенно-пограничная служба США (СВР), пишет The New York Times. Оно коснется граждан 42 стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Южную Корею.
Новые правила затронут всех, кто получает разрешение по электронной системе авторизации путешествий (ESTA) на въезд в США сроком до 90 дней. Вместо привычных базовых данных заявителей могут обязать предоставлять: аккаунты в соцсетях за последние пять лет, адреса электронной почты за 10 лет, имена, даты рождения и места проживания родителей, супругов, братьев, сестер и детей. Сейчас же для получения ESTA требуется только контактная информация, а сама авторизация действует два года.
Нововведение продолжает линию американского правительства на расширение мониторинга социальных сетей у иностранных граждан, отмечает NYT. Ранее это коснулось заявителей на рабочие визы H-1B, студентов и ученых.
Мера также связана с планами вводимого ранее «сбора за визовую добросовестность» в размере $250 – хотя путешественники из безвизовых стран от него освобождены.
Представители туристического бизнеса заявили NYT, что предложение стало неожиданностью – ведомство не проводило с ними консультаций. Один из источников назвал инициативу «существенным усилением контроля».
Юристы отмечают, что расширение перечня собираемых данных может привести к более долгому ожиданию разрешений на въезд, а также росту числа случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.
28 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены применять визовые санкции к иностранцам, вмешивающимся в свободу слова американцев. «Сегодня я объявляю о введении новой визовой политики, которая будет применяться к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенной свободы выражения мнений в США, – сообщил Рубио. – Недопустимо, чтобы иностранные чиновники выдавали или угрожали выдачей ордеров на арест граждан или резидентов США за публикации в соцсетях на американских платформах, находясь при этом на территории США».