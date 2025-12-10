NYT: США хотят проверять соцсети иностранцев перед въездом в страну

Новые правила затронут всех, кто получает разрешение по электронной системе авторизации путешествий (ESTA) на въезд в США сроком до 90 дней. Вместо привычных базовых данных заявителей могут обязать предоставлять: аккаунты в соцсетях за последние пять лет, адреса электронной почты за 10 лет, имена, даты рождения и места проживания родителей, супругов, братьев, сестер и детей. Сейчас же для получения ESTA требуется только контактная информация, а сама авторизация действует два года.