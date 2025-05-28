США введут визовые ограничения против иностранцев за цензуру американцев

«Сегодня я объявляю о введении новой визовой политики, которая будет применяться к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенной свободы выражения мнений в США, – сообщил Рубио. – Недопустимо, чтобы иностранные чиновники выдавали или угрожали выдачей ордеров на арест граждан или резидентов США за публикации в соцсетях на американских платформах, находясь при этом на территории США».