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США введут визовые ограничения против иностранцев за цензуру американцев

Ведомости

США намерены применять визовые санкции к иностранцам, вмешивающимся в свободу слова американцев, объявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Сегодня я объявляю о введении новой визовой политики, которая будет применяться к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенной свободы выражения мнений в США, – сообщил Рубио. – Недопустимо, чтобы иностранные чиновники выдавали или угрожали выдачей ордеров на арест граждан или резидентов США за публикации в соцсетях на американских платформах, находясь при этом на территории США».

Рубио назвал недопустимым, чтобы иностранные чиновники навязывали американским платформам глобальную цензуру за пределами их полномочий.

«Мы не потерпим посягательств на суверенитет США, особенно если такие посягательства подрывают реализацию нашего основополагающего права на свободу слова», – подчеркнул он.

Рубио отметил, что новая визовая политика основана на разделе 212(a)(3)(C) Закона об иммиграции, позволяющем запрещать въезд иностранцам, чье присутствие может навредить внешней политике США, а также распространяться на их семьи.

Эти ограничения могут также распространяться на отдельных членов семьи, добавил госсекретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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