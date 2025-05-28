США введут визовые ограничения против иностранцев за цензуру американцев
США намерены применять визовые санкции к иностранцам, вмешивающимся в свободу слова американцев, объявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Сегодня я объявляю о введении новой визовой политики, которая будет применяться к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенной свободы выражения мнений в США, – сообщил Рубио. – Недопустимо, чтобы иностранные чиновники выдавали или угрожали выдачей ордеров на арест граждан или резидентов США за публикации в соцсетях на американских платформах, находясь при этом на территории США».
Рубио назвал недопустимым, чтобы иностранные чиновники навязывали американским платформам глобальную цензуру за пределами их полномочий.
«Мы не потерпим посягательств на суверенитет США, особенно если такие посягательства подрывают реализацию нашего основополагающего права на свободу слова», – подчеркнул он.
Рубио отметил, что новая визовая политика основана на разделе 212(a)(3)(C) Закона об иммиграции, позволяющем запрещать въезд иностранцам, чье присутствие может навредить внешней политике США, а также распространяться на их семьи.
Эти ограничения могут также распространяться на отдельных членов семьи, добавил госсекретарь.