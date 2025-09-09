Дональд Трамп усложнил выдачу виз для граждан всех стран, включая Россию

Кроме того, граждане стран, где США не организована регулярная процедура выдачи виз (из-за отсутствия дипучреждений или ограничения их работы), могут подавать документы в соответствующее посольство или консульство из специального списка, только если они не проживают в другой стране. Список городов, где находятся такие «специальные» посольства и консульства, также опубликован на сайте госдепа. Например, граждане России могут подать на неиммиграционную визу в Астане или Варшаве, Белоруссии – в Вильнюсе или Варшаве, Украины – в Кракове или Варшаве, Сирии – в Аммане, а Венесуэлы – в Боготе. Помимо России, Белоруссии, Украины, Сирии и Венесуэлы в списке присутствует еще 12 стран. Новые правила не относятся к иностранным гражданам, которые уже находятся в США и хотят продлить свой статус.