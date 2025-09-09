Дональд Трамп усложнил выдачу виз для граждан всех стран, включая Россию

Дональд Трамп усложнил выдачу виз для граждан всех стран, включая РоссиюОн хочет, чтобы в США приезжали богатые и высококвалифицированные кадры
Желающие подать на неиммиграционные визы (NIV) в США должны регистрироваться на собеседование в стране проживания или гражданства. Общение с кандидатом на получение иммиграционной визы также будет проводиться в стране проживания или гражданства с учетом некоторых исключений. Такие новые правила опубликованы на сайте госдепартамента США. Первое действует с 6 сентября, а второе вступит в силу с 1 ноября. Неиммиграционные визы позволяют иностранным гражданам временно въезжать в Соединенные Штаты с определенными целями, касающимися туризма, бизнеса, командировок, лечения или учебы.
До этих нововведений желающие получить NIV могли выбирать, в каком консульстве или посольстве США регистрироваться на собеседование.
Кроме того, граждане стран, где США не организована регулярная процедура выдачи виз (из-за отсутствия дипучреждений или ограничения их работы), могут подавать документы в соответствующее посольство или консульство из специального списка, только если они не проживают в другой стране. Список городов, где находятся такие «специальные» посольства и консульства, также опубликован на сайте госдепа. Например, граждане России могут подать на неиммиграционную визу в Астане или Варшаве, Белоруссии – в Вильнюсе или Варшаве, Украины – в Кракове или Варшаве, Сирии – в Аммане, а Венесуэлы – в Боготе. Помимо России, Белоруссии, Украины, Сирии и Венесуэлы в списке присутствует еще 12 стран. Новые правила не относятся к иностранным гражданам, которые уже находятся в США и хотят продлить свой статус.
По данным интернет-издания The American Bazaar, на дипломатические и официальные визы категорий A, G, C-2, C-3, НАТО, а также на визы для поездок, подпадающих под действие Соглашения о штаб-квартире ООН, новый порядок не распространяется. Редкие исключения также могут быть сделаны в связи с чрезвычайными гуманитарными или медицинскими ситуациями или по внешнеполитическим соображениям. При этом ранее назначенные собеседования в других городах остаются в силе, однако оплаченные консульские сборы за аннулированные заявки не подлежат возврату или переносу.
Новые правила по собеседованиям – одна из деталей иммиграционной политики Трампа, в целом направленной на ограничение потоков новых иммигрантов, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По словам эксперта, нынешним решением администрация хочет убить двух зайцев. Во-первых, ужесточить фильтрацию новых заявок, чтобы относительно больше возможностей оставалось только у обеспеченных и высококвалифицированных претендентов, а также в целом изменить иммиграционную систему. Во-вторых, администрация хочет упростить выявление иммигрантов, которые могут просрочить свои документы (например, рабочую визу) и попытаться утаить это. При этом Черных подчеркнула, что большинство таких иммигрантов будут пытаться изо всех сил остаться в США как легальным (с привлечением юристов), так и нелегальным путем.
Согласно новым правилам, например, рабочие, получившие разрешение на деятельность в США на определенный срок, также должны повторно подавать документы на родине или в стране проживания.
По данным госдепа, в 2024 финансовом году (с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.) на все виды неиммиграционных виз (41 вид) было подано всего 14,2 млн заявок, из которых одобрено 10,9 млн. Если смотреть по визам категории B (тоже относятся к неиммиграционным), то доля отказов по российским заявкам за аналогичный период составила 38,56%. В 2023 г. эта цифра достигала 39,49%.
Из-за нововведения получение гражданами России неиммиграционных виз дополнительно осложнится, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Она объяснила, что по старым правилам постоянно проживающие в России граждане были вынуждены заниматься визовым туризмом, т. е. с целью получения визы США отправляться в те страны, где консульства работают в обычном режиме. Но теперь, подчеркнула юрист, рекомендовано подавать заявления в консульства и посольства США в тех странах, где заявитель проживает постоянно, имея при этом гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право постоянное или длительное время легально находиться на территории такой страны.
Например, россияне, проживающие в других странах на постоянной основе, могут обратиться в другие американские дипучреждения (которые не входят в спецсписок) в том числе в стране нахождения. Но для этого они должны доказать факт постоянного проживания в такой стране.
«Иными словами, визовый туризм, не предполагающий длительного пребывания на территории той страны, в которой подается заявление, станет менее эффективным <...> Несмотря на то что мы говорим о рекомендациях, а не о требовании, фактически их наличие будет существенно снижать вероятность положительного решения», – сказала Барабаш. Теперь визовый туризм станет дороже и сложнее, поскольку перед подачей документов на визу придется приложить усилия для получения подтверждения, что заявитель в третьей стране не является туристом.