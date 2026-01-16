«История одной фотографии»: про любовь и родину

Елизавета Бондарь – одна из самых ярких режиссеров молодого поколения, уже со своим узнаваемым почерком, мрачным интеллектуализмом и зачастую очень смелыми экспериментами с музыкальностью (по образованию она режиссер музыкального театра). Спектакли Бондарь идут в МХТ имени А. П. Чехова, МТЮЗе, главных театрах провинции. Всех их отличает жесткий сценический рисунок и сложносочиненная звуковая драматургия. К примеру, в спектакле «Танцующая в темноте» (театр «Старый дом», Новосибирск) каждый герой обладает своей собственной голосовой и пластической партитурой, а язык персонажей «Макбета» в Театре наций полностью выдуман и страшно перекорежен. Из-за этого чувство брезгливости по отношению к ним возникает сразу и не отпускает до самого финала.