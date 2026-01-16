«История одной фотографии»: про любовь и родину

«История одной фотографии»: про любовь и родинуВ Театре наций поставили мокьюментари-детектив про Максима Горького
Спектакль «История одной фотографии» режиссер Елизавета Бондарь поставила для летнего фестиваля искусств «Горький+». Камерная работа с весьма расплывчатой темой («что-то вокруг Горького»), но очень точным посылом – любовь к человеку vs. любовь к родине – отозвалась и критикам, и зрителям настолько, что художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов принял решение включить спектакль в репертуар. Доработанная версия совсем недавно появилась в афише «Нового пространства». Попасть на эту постановку сложно, но необходимо – важнее и больнее спектакль о проблемах эмиграции в московской афише вряд ли найдется.
Елизавета Бондарь – одна из самых ярких режиссеров молодого поколения, уже со своим узнаваемым почерком, мрачным интеллектуализмом и зачастую очень смелыми экспериментами с музыкальностью (по образованию она режиссер музыкального театра). Спектакли Бондарь идут в МХТ имени А. П. Чехова, МТЮЗе, главных театрах провинции. Всех их отличает жесткий сценический рисунок и сложносочиненная звуковая драматургия. К примеру, в спектакле «Танцующая в темноте» (театр «Старый дом», Новосибирск) каждый герой обладает своей собственной голосовой и пластической партитурой, а язык персонажей «Макбета» в Театре наций полностью выдуман и страшно перекорежен. Из-за этого чувство брезгливости по отношению к ним возникает сразу и не отпускает до самого финала.