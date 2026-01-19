Замыкание энергорынка

Замыкание энергорынкаПочему поставки киловатт-часов за рубеж потеряли смысл
На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщил, что с 1 января 2026 г. остановился экспорт электроэнергии с Дальнего Востока в Китай. В общих чертах причина в том, что отечественная электроэнергия перестала по своей цене проходить на китайский энергорынок. И долгосрочный контракт завис на неопределенный срок.
С одной стороны, можно порассуждать о том, что энергетики – «Русгидро» как генератор, «Россети» как транспортная компания и «Интер РАО» как экспортер – что-то потеряли. С другой стороны, если вспомнить, как вообще появилась история экспорта в Китай, то, наверное, можно даже сказать, что произошло исправление ситуации. Потому что экспорт был попыткой выхода из ценового тупика. И если экспорта больше нет, то, возможно, и проблемы тоже нет.
Энергосистема Дальнего Востока одна из самых кривых в России. Основные потребители в агломерации Владивостока, а ключевая генерация – ГЭС на притоках Амура Бурее и Зее. Между ними мощные ЛЭП. Нехватку выработки ГЭС в Приморье компенсируют ТЭС – изначально угольные, теперь частично переведенные на газ. Из-за топливной составляющей себестоимость электроэнергии от ТЭС заметно выше.
Но до последнего времени вся эта кривая система работала на регулируемых тарифах. При этом если газ у нас тоже продается по тарифам, то ценообразование на уголь свободное, из-за чего ТЭС «Русгидро» в целом можно было считать планово убыточными.
И в такой ситуации продажа излишков выработки ГЭС в Китай (там тоже тарифы, но немного выгоднее наших) можно было расценивать как попытку немного подзаработать в этой псевдорыночной ситуации.
Но теперь энергосистему Дальнего Востока перевели на рыночную модель. Работает она ожидаемо странно (а какого рынка вы хотели, если почти вся генерация тут принадлежит одной госкомпании?). Но цены на электроэнергию на оптовом рынке по крайней мере резко подскочили. За последнюю неделю на Дальнем Востоке средняя цена – свыше 3800 руб. за 1000 кВт ч, а в европейской части страны и в Сибири – около 2200 руб.
В такой ценовой схеме зачем придумывать еще какой-то экспорт в Китай? Без тарифного потолка энергетикам и русских денег хватит.