«Обыкновенное чудо»: возраст любви

Модный сегодня театральный проект продюсера Григория Добрыгина А39 открылся в марте 2023 г. премьерой спектакля Мурата Абулкатинова «Июльский дождь» по одноименному сценарию Марлена Хуциева. Спустя три года Абулкатинов, успевший стать одним из самых ярких молодых режиссеров страны, а также главным режиссером Красноярского ТЮЗа, вернулся сюда с новой работой. На этот раз его внимание привлекла разошедшаяся на цитаты сказка Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Получившийся спектакль не похож на фильм Марка Захарова, в нем нет ни песен, ни нарочитой театральности. Зато к пронзительной романтике оригинала добавилась горькая философия сегодняшнего дня.