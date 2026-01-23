Газета
Главная / Мнения /

«Обыкновенное чудо»: возраст любви

Мурат Абулкатинов поставил сказку Шварца как философское высказывание про время
Наталья Витвицкая , критик

Модный сегодня театральный проект продюсера Григория Добрыгина А39 открылся в марте 2023 г. премьерой спектакля Мурата Абулкатинова «Июльский дождь» по одноименному сценарию Марлена Хуциева. Спустя три года Абулкатинов, успевший стать одним из самых ярких молодых режиссеров страны, а также главным режиссером Красноярского ТЮЗа, вернулся сюда с новой работой. На этот раз его внимание привлекла разошедшаяся на цитаты сказка Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Получившийся спектакль не похож на фильм Марка Захарова, в нем нет ни песен, ни нарочитой театральности. Зато к пронзительной романтике оригинала добавилась горькая философия сегодняшнего дня.

Евгений Шварц – автор бессмертных произведений, навсегда изменивших атмосферу в советском кино и театре. На первый взгляд «просто сказки», его произведения полны острой сатиры, мрачных аллюзий и феноменальных обманок. Абулкатинов отодвинул все социальное, сосредоточив внимание на теме любви и смерти. Его фирменный лаконичный почерк вдруг высветил тему, которую долгое время не замечали.

