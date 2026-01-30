«Сертификат жизни»: смешно и страшно

«Сертификат жизни»: смешно и страшноВ театре «Шалом» показали спектакль о жертвах Холокоста, поставленный как трагифарс
Премьера спектакля «Сертификат жизни» по одноименной и только что переведенной (Ольгой Варшавер) пьесе Рона Элайши прошла на сцене еврейского театра «Шалом» в рамках «Недели памяти», приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста. Авторами проекта значится продюсерский центр «Да», это благодаря им к постановке удалось привлечь экс-художественного руководителя Платоновского фестиваля и Воронежского камерного театра Михаила Бычкова и знаковых актрис своего поколения – Евгению Симонову, Веру Бабичеву, Зою Кайдановскую. Им вместе удалось избежать удручающего морализаторства и эмоционального нагнетания. Спектакль получился яркий, хлесткий и очень честный.
Пьеса австралийского драматурга и писателя Рона Элайши «Сертификат жизни» впервые увидела свет в 2017 г. Первую постановку осуществили в Камерном театре в Тель-Авиве. Для России же это премьера. В центре сюжета – судьба пережившей Холокост Клары Рейх, вынужденной ежегодно приходить на прием к сотруднице немецкого посольства Эрике и доказывать, что она жива, вручая ей свидетельство о жизни. Только так она может получить репарационную пенсию. То, что происходит на этом приеме, похоже на прием у психотерапевта.