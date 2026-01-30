«Сертификат жизни»: смешно и страшно

Пьеса австралийского драматурга и писателя Рона Элайши «Сертификат жизни» впервые увидела свет в 2017 г. Первую постановку осуществили в Камерном театре в Тель-Авиве. Для России же это премьера. В центре сюжета – судьба пережившей Холокост Клары Рейх, вынужденной ежегодно приходить на прием к сотруднице немецкого посольства Эрике и доказывать, что она жива, вручая ей свидетельство о жизни. Только так она может получить репарационную пенсию. То, что происходит на этом приеме, похоже на прием у психотерапевта.