Прекрасное далеко Олимпиады

Прекрасное далеко ОлимпиадыУ Игр в Италии много отличительных особенностей, в том числе географический размах
Сегодня, 6 февраля, на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане откроются, как это будет произнесено президентом Италии Серджо Маттареллой, Игры XXV зимней Олимпиады. Официальный нейминг Игр – Milano Cortina 2026 (MiCo), строго говоря, неточен. По нему можно подумать, что Олимпиада состоится в двух городах, а это никак не передает масштаба того, что будет происходить в ближайшие две с половиной недели.
На самом деле зимняя Олимпиада-2026 является самой географически рассредоточенной в истории. Как говорят организаторы, такая модель выбрана для максимального использования уже существующих спортивных объектов и минимизации затрат на новое строительство. Далее – сухие цифры и факты, но иначе не понять масштаб:
Спортивные объекты Игр разбросаны на площади более 22 000 кв. км.
Два главных города-хозяина, Милан и Кортина д’Ампеццо, разделяют около 400 км автодорог. В лучшем случае это примерно пять часов на машине.
Соревнования пройдут в четырех основных зонах (Милан, Кортина, а также долины Вальтеллина и Валь-ди-Фьемме), а спортсмены разместятся в шести олимпийских деревнях (Милан, Кортина, Антерсельва, Бормио, Ливиньо и Предаццо).
Впервые в истории Олимпиад открытие состоится на одном стадионе, а закрытие – на другом (древнеримский амфитеатр Arena di Verona в Вероне).
Но это все на бумаге, а ваш спецкор накануне уже познакомился с реальной жизнью. Только опыт и чутье (все-таки уже 11-я Олимпиада в карьере) позволили не полагаться на транспортное приложение MiCo2026, которое выстраивало логистику через бесплатные поезда и шаттлы для журналистов.
Еще в Москве был организован собственный маршрут с купленными заранее билетами на рейсовые поезда и автобусы, и в итоге я, хоть и не без приключений (Доломитовы Альпы с обеда и до поздней ночи накрыл снегопад), оказался единственным из российских журналистов, добравшимся на знаменитую олимпийскую арену в Кортина д’Ампеццо, чтобы своими глазами посмотреть первые старты Игр-2026 (в среду начался турнир по керлингу). Остальные коллеги, поняв, что попадут в Кортину ближе к полуночи, разумно решили ночевать в Милане.
Кстати, арена эта – Stadio Olimpico del Ghiaccio – по-настоящему легендарная. По сути, это единственный сохранившийся объект Олимпиады 1956 г., где дебютировали советские спортсмены-зимники. Большинство остальных сооружений изначально предполагались как временные, бобслейную трассу к Играм-2026 снесли и построили с нуля, а знаменитый трамплин для прыжков на лыжах Trampolino Olimpico Italia уже много лет как заброшен. Правда, к Олимпиаде его слегка подшаманили для туристов и даже сделали красивое ночное освещение – но, честно сказать, лучше бы оставили аутентичность.
Так вот, про легендарность арены, которая на время Игр названа Stadio Olimpico del Curling. Именно там – когда она еще была открытой – состоялись церемонии открытия и закрытия Олимпиады-1956, там же проходил турнир по фигурному катанию и хоккею.
Эти деревянные панели на трибунах видели самую первую олимпийскую победу наших хоккеистов, голы Всеволода Боброва, Виктора Шувалова и Евгения Бабича, а также слышали самые первые кричалки «Мо-лод-цы!» (по рассказам, такой подбадривающий клич непосредственно в Кортине придумал писатель Лев Кассиль, приехавший на Игры туристом в составе советской делегации).
Ваш спецкор удостоверился: старинное дерево со своим специфическим запахом на арене сохранено, фотографии победителей, в том числе советских, по-прежнему присутствуют – Олимпиада настоящая, можно начинать.
В спортивной журналистике есть такая традиция: в течение примерно полугода перед любой Олимпиадой рассказывать, как ничего не готово, строители не успевают, бюджет растет как на дрожжах – и вообще МОК выражает озабоченность, а не перенести ли. Итальянских организаторов даже не пришлось уговаривать – контент они поставляли исправно. Хоккейная арена «Санта Джулия» в Милане еще в лесах и с плохим льдом, санно-бобслейная трасса превысила все сметы и шла с отставанием в графике, ну и, разумеется, снега нет.
Так вот, рискну предсказать: все достроят, все успеют и все проведут. Журналисты будут в фоновом режиме ругаться на итальянскую необязательность, спортсмены постить сторис с маленькими номерами и узкими кроватями, а зрители не торопиться заполнять трибуны.
А потом все как-то придет в норму, и те же люди дружно скажут: эх, какие прекрасные были эти две недели.
По-другому на Олимпиадах не бывает.