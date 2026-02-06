Прекрасное далеко Олимпиады

В спортивной журналистике есть такая традиция: в течение примерно полугода перед любой Олимпиадой рассказывать, как ничего не готово, строители не успевают, бюджет растет как на дрожжах – и вообще МОК выражает озабоченность, а не перенести ли. Итальянских организаторов даже не пришлось уговаривать – контент они поставляли исправно. Хоккейная арена «Санта Джулия» в Милане еще в лесах и с плохим льдом, санно-бобслейная трасса превысила все сметы и шла с отставанием в графике, ну и, разумеется, снега нет.