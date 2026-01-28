ЦСП опубликовал полный состав участников Олимпиады-2026 из России
Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Италии. Всего в него вошли 13 спортсменов.
В фигурном катании на Играх заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник, в шорт-треке – Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках – Дарья Непряева и Савелий Коростелев, в конькобежном спорте – Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
В санном спорте выступят Дарья Олесик и Павел Репилов, в горнолыжном спорте – Семен Ефимов и Юлия Плешкова. В дисциплине ски-альпинизм заявлен Никита Филиппов.
Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
24 января стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без участия российских атлетов. При этом нейтральные спортсмены смогут присутствовать на трибунах.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев 23 января отмечал, что, несмотря на ограничения нейтрального статуса, препятствовать участию спортсменов неправильно, поскольку они продолжают представлять Россию и бороться за награды.