ЦСП опубликовал полный состав участников Олимпиады-2026 из России

В фигурном катании на Играх заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник, в шорт-треке – Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках – Дарья Непряева и Савелий Коростелев, в конькобежном спорте – Ксения Коржова и Анастасия Семенова.