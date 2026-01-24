Церемония открытия Олимпиады‑2026 пройдет без российских спортсменов
Спортсмены из России не будут участвовать в параде национальных команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 г. в Италии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).
Как уточнили в МОК, нейтральные спортсмены могут находиться на трибунах как в Милане, так и в горных районах.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россию на Олимпиаде представят не более 13 спортсменов. Они будут выступать только в нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах.
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 г. состоятся с 6 по 22 февраля. Основными местами проведения станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, а часть соревнований пройдет в Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме.
Участие в Играх уже подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. крупнейшие международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях или запретили им использовать государственную символику. В ноябре 2025 г. исключение было сделано для дзюдоистов, которым вернули право выступать под флагом и гимном России.