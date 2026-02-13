«Герой нашего времени»: любовь, смех и шампанское

Роман, о котором литературоведы говорят как о предтече психологической прозы, написан пылким классиком на излете романтизма. И все же романтического пафоса в нем хоть отбавляй. Да и все приметы стиля на месте: и исключительный герой, и игры с судьбой, и экзотическое место действия, и любовные интриги. Все это Лермонтов уравновешивает нескрываемой иронией, трезвостью мысли. Пытаясь объяснить чувства своего Печорина, он вступает на территорию философии. Роковая скука – порок времени, как и все другие пороки из него вытекающие (безжалостные разрывы, поверхностные дружбы, самоубийственные устремления).