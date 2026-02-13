Газета
«Герой нашего времени»: любовь, смех и шампанское

Сергей Тонышев поставил единственный роман Лермонтова как спектакль про молодость
Наталья Витвицкая , критик

В репертуаре Театра на Таганке появился потенциальный спектакль-хит. Сергей Тонышев поставил на основной сцене единственный завершенный роман Лермонтова, герой которого – 25-летний Печорин. Сложноустроенный нарцисс с разъедающим жизни характером, при этом бесстрашно анализирующий самого себя, в спектакле показан через отношения с другими людьми. Их чувства становятся не только отражением поступков необыкновенной личности, но и своеобразной «точкой входа» в ее мир. Впрочем, страдают в спектакле без особой охоты, зато поэтично. Так личностный кризис, замешанный на яростной романтике, превращается в новом «Герое» в чистую поэзию.

Роман, о котором литературоведы говорят как о предтече психологической прозы, написан пылким классиком на излете романтизма. И все же романтического пафоса в нем хоть отбавляй. Да и все приметы стиля на месте: и исключительный герой, и игры с судьбой, и экзотическое место действия, и любовные интриги. Все это Лермонтов уравновешивает нескрываемой иронией, трезвостью мысли. Пытаясь объяснить чувства своего Печорина, он вступает на территорию философии. Роковая скука – порок времени, как и все другие пороки из него вытекающие (безжалостные разрывы, поверхностные дружбы, самоубийственные устремления).

