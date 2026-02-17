Газета
Главная / Мнения /

Уходя, не уходи

США никому не отдадут европейский ядерный щит
Роман Романов , обозреватель отдела «Международный опыт»

На фоне очевидного раскола между США и их европейскими союзниками, который снова проявился на полях Мюнхенской конференции по безопасности, довольно много внимания привлекли два заявления: президента Франции Эмманюэля Макрона, о готовности прикрыть соседей своим ядерным зонтиком, и его польского коллеги Кароля Навроцкого, о построении безопасности своей страны «даже на основе атомного потенциала».

И с одной стороны, все логично: если американцы «уходят» из Европы, то последней и на их ядерный щит рассчитывать не следует. В конце концов, есть не только ядерная Франция, но и Великобритания. А там и богатая Германия подоспеет. Все по заветам Дональда Трампа: сами платите и сами себя защищайте.

Но с другой стороны, в этой логической цепочке есть несколько ошибок.

Во-первых, США не уходят из Европы. Они дают ей ровно столько автономии, сколько нужно для финансового самообеспечения, но одновременно недостаточно для принятия скоординированных решений по разработке, оформлению и реализации новой военной стратегии. Несмотря на наличие серьезных разногласий, США видят в Европе долгосрочный актив и не хотят от него избавляться.

В РИСИ связали заявление Польши о ядерном оружии с усилением милитаризации

Политика / Международные новости

Во-вторых, европейцы не способны самостоятельно развивать собственный ядерный потенциал. И дело не только в нехватке ресурсов и мощностей (ввиду гонений на ядерную энергетику), а в том, что на протяжении многих лет они не смогли выработать концепцию коллективной безопасности, не включающую в себя США.

В-третьих, США не нужна ядерная Европа. Вашингтон видит в распространении ядерного оружия не только опасность для мира, но и угрозу своему контролю над системой военно-политических союзов, которые они выстраивали десятилетиями. Ведь их ядерный потенциал – единственное реальное средство сдерживания для их наиболее сильных партнеров типа Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. Если у этих стран появится собственный ядерный потенциал, они смогут ослабить свою ориентацию на США. Нужно ли это Вашингтону – вопрос риторический. В частности, из-за этих рисков США годами продвигали политику нераспространения.

И хотя можно сказать, что Трампу наплевать на ядерное нераспространение (за исключением случая Ирана), в отношении друзей (кроме Израиля и Индии) он от него не откажется. Просто будет действовать в большинстве случаев не посредством соглашений, а с помощью силового давления. Результативность такого подхода сомнительна, но целеполагание остается прежним – не допустить расползания ядерного оружия. Иначе говоря, когда дело касается ядерной безопасности, США готовы стращать не только противников, но и союзников. Последних, кстати говоря, легче.

Поэтому европейский ядерный щит останется там же, где и европейская армия. В фантазиях и аналитических записках.

