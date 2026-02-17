Уходя, не уходи

В-третьих, США не нужна ядерная Европа. Вашингтон видит в распространении ядерного оружия не только опасность для мира, но и угрозу своему контролю над системой военно-политических союзов, которые они выстраивали десятилетиями. Ведь их ядерный потенциал – единственное реальное средство сдерживания для их наиболее сильных партнеров типа Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. Если у этих стран появится собственный ядерный потенциал, они смогут ослабить свою ориентацию на США. Нужно ли это Вашингтону – вопрос риторический. В частности, из-за этих рисков США годами продвигали политику нераспространения.