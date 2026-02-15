В РИСИ связали заявление Польши о ядерном оружии с усилением милитаризации

В РИСИ связали заявление Польши о ядерном оружии с усилением милитаризацииСама же республика производить такие средства поражения не может, указали там
Заявление Варшавы о стремлении к размещению ядерного оружия свидетельствует о том, что поляки хотели бы играть большую роль в ядерных планах НАТО и желают размещения на своей территории большего количества американских средств поражения. Об этом в разговоре с «Ведомостями» заявил советник директора РИСИ Дмитрий Буневич, комментируя заявление президента Польши Кароля Навроцкого о готовности страны присоединиться к ядерному проекту.
Технологически же Польша пока что далека от обретения собственного ядерного оружия, а американские стратеги аккуратно относятся к идее о размещении такого вооружения на польской территории, отметил эксперт. При этом подобные заявления Навроцкого можно объяснить как устоявшейся в Польше «антироссийской истерией», так и амбициозными планами Варшавы по милитаризации. Поляки, говорит Буневич, проводят масштабные учения на Балтике и «открыто и цинично» говорят о проработке сценария блокады Калининграда.
Кроме того, Польша стремится сделать свою армию одной из самых сильных среди европейских стран НАТО. Все это говорит о том, что поляки претендуют на лидерство на восточном фланге НАТО, резюмирует эксперт.
Как пишет Bloomberg, заявления Навроцкого прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что ведет переговоры с Францией о программе европейской ядерной обороны. Мерц призвал к перестройке трансатлантических отношений на фоне политики президента США Дональда Трампа. В 2025 г. Варшава подписала договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к тому, чтобы Польша потенциально могла рассчитывать на французский «ядерный зонтик».
Навроцкий заявил в интервью Polsat News, что Польша должна двигаться по пути развития собственного ядерного потенциала с соблюдением всех международных норм.
На вопрос, позволят ли США Польше двигаться в этом направлении, учитывая, что Варшава является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил: «Я не знаю этого, но мы должны действовать в направлении, которое позволит нам начать работу».
Похожие высказывания о готовности присоединиться к ядерному проекту звучали и в середине сентября 2025 г. Навроцкий говорил в эфире телеканала LCI, что у Польши должна быть возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. Он подчеркнул, что страна также намерена развивать «собственные ядерные мощности».
Подобная риторика была и у бывшего президента Польши Анджея Дуды. В марте 2025 г. Financial Times писала о том, что Дуда призвал Вашингтон разместить ядерное оружие на территории его страны. По словам Дуды, это станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем».
В ноябре 2025 г. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info комментировал инициативу о размещении ядерного вооружения на территории страны. Он выступил против и напомнил, что Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.