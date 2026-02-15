Газета
Главная / Политика /

В РИСИ связали заявление Польши о ядерном оружии с усилением милитаризации

Сама же республика производить такие средства поражения не может, указали там
Ася Султанова
Глеб Мишутин
Заявление Варшавы о стремлении к размещению ядерного оружия свидетельствует о том, что поляки хотели бы играть большую роль в ядерных планах НАТО и желают размещения на своей территории большего количества американских средств поражения. Об этом в разговоре с «Ведомостями» заявил советник директора РИСИ Дмитрий Буневич, комментируя заявление президента Польши Кароля Навроцкого о готовности страны присоединиться к ядерному проекту.

Технологически же Польша пока что далека от обретения собственного ядерного оружия, а американские стратеги аккуратно относятся к идее о размещении такого вооружения на польской территории, отметил эксперт. При этом подобные заявления Навроцкого можно объяснить как устоявшейся в Польше «антироссийской истерией», так и амбициозными планами Варшавы по милитаризации. Поляки, говорит Буневич, проводят масштабные учения на Балтике и «открыто и цинично» говорят о проработке сценария блокады Калининграда.

Кроме того, Польша стремится сделать свою армию одной из самых сильных среди европейских стран НАТО. Все это говорит о том, что поляки претендуют на лидерство на восточном фланге НАТО, резюмирует эксперт.

Кремль рассчитывает на ответственность стран ядерного клуба

Политика / Международные отношения

Как пишет Bloomberg, заявления Навроцкого прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что ведет переговоры с Францией о программе европейской ядерной обороны. Мерц призвал к перестройке трансатлантических отношений на фоне политики президента США Дональда Трампа. В 2025 г. Варшава подписала договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к тому, чтобы Польша потенциально могла рассчитывать на французский «ядерный зонтик».

Навроцкий заявил в интервью Polsat News, что Польша должна двигаться по пути развития собственного ядерного потенциала с соблюдением всех международных норм.

На вопрос, позволят ли США Польше двигаться в этом направлении, учитывая, что Варшава является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил: «Я не знаю этого, но мы должны действовать в направлении, которое позволит нам начать работу».

Каким будет мир без последнего договора о контроле вооружений между РФ и США

Политика / Международные отношения

Похожие высказывания о готовности присоединиться к ядерному проекту звучали и в середине сентября 2025 г. Навроцкий говорил в эфире телеканала LCI, что у Польши должна быть возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. Он подчеркнул, что страна также намерена развивать «собственные ядерные мощности».

Подобная риторика была и у бывшего президента Польши Анджея Дуды. В марте 2025 г. Financial Times писала о том, что Дуда призвал Вашингтон разместить ядерное оружие на территории его страны. По словам Дуды, это станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем».

В ноябре 2025 г. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info комментировал инициативу о размещении ядерного вооружения на территории страны. Он выступил против и напомнил, что Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

