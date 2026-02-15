В РИСИ связали заявление Польши о ядерном оружии с усилением милитаризации

Технологически же Польша пока что далека от обретения собственного ядерного оружия, а американские стратеги аккуратно относятся к идее о размещении такого вооружения на польской территории, отметил эксперт. При этом подобные заявления Навроцкого можно объяснить как устоявшейся в Польше «антироссийской истерией», так и амбициозными планами Варшавы по милитаризации. Поляки, говорит Буневич, проводят масштабные учения на Балтике и «открыто и цинично» говорят о проработке сценария блокады Калининграда.