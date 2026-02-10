Кремль рассчитывает на ответственность стран ядерного клуба
Москва считает, что все страны ядерного клуба будут вести себя ответственно, чтобы не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам.
Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о том, что Анкара вынуждена будет присоединиться к ядерной гонке, если ядерное оружие появится у стран региона. Песков отметил, что Москва обратила внимание на это заявление.
«Есть режим нераспространения, и, конечно, это краеугольный камень ядерной безопасности», – подчеркнул он.
5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 6 февраля глава МИДа РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к любому развитию событий после окончания действия договора. Министр подчеркивал, что страна предпочитает диалог. Песков отмечал, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить».
9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что договоренности о начале переговоров между Россией и США по соглашению, которое могло бы прийти на смену ДСНВ, в настоящее время отсутствуют.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ТАСС, что, хотя Москва и Вашингтон более не связаны обязательствами в рамках ДСНВ, РФ продолжит действовать ответственно.