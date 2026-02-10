Кремль рассчитывает на ответственность стран ядерного клуба

5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 6 февраля глава МИДа РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к любому развитию событий после окончания действия договора. Министр подчеркивал, что страна предпочитает диалог. Песков отмечал, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить».