Глава МИД Польши выступил против размещения ядерного оружия в республике

В середине сентября действующий польский лидер Кароль Навроцкий говорил в эфире телеканала LCI, что у Польши должна быть возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. Он подчеркнул, что страна также намерена развивать «собственные ядерные мощности».