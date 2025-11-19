Глава МИД Польши выступил против размещения ядерного оружия в республике
Польша следует Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info, комментируя инициативу о размещении таких вооружений на территории страны.
«Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил он.
Глава внешнеполитического ведомства Польши также раскритиковал усилия бывшего президента страны Леха Валенсы по получению государством ядерных боеголовок.
В середине сентября действующий польский лидер Кароль Навроцкий говорил в эфире телеканала LCI, что у Польши должна быть возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. Он подчеркнул, что страна также намерена развивать «собственные ядерные мощности».
17 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что тайным ускоренным расширением ядерного испытательного полигона занимается сейчас Китай. Речь в публикации шла о полигоне Лоб-Нур в Синьцзяне. По данным издания, в последние годы на удаленном объекте появились новые туннели, глубокие вертикальные шахты, подземные камеры и расширенные командные сооружения.