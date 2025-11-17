WP: Китай тайно расширяет удаленный ядерный полигон
Китай в ускоренном темпе расширяет свой ядерный испытательный полигон Лоб-Нур в Синьцзяне, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным WP, в последние годы на удаленном объекте появились новые туннели, глубокие вертикальные шахты, подземные камеры и расширенные командные сооружения. Эксперты считают, что активность указывает на подготовку к возможным испытаниям ядерного оружия низкой или сверхнизкой мощности.
Аналитики отмечают, что Китай значительно отстает в сборе данных о боеголовках. Пекин провел меньше всех ядерных испытаний среди крупных держав, что может подтолкнуть его к увеличению числа экспериментов. Китайский арсенал насчитывает около 600 боеголовок, что намного меньше, чем у США или России. Однако ожидается, что к 2030 г. их количество вырастет до 1000. Модернизация армии остается ключевой целью Си Цзиньпина.
США и их союзники уже поднимали вопрос возможных «низкомощных» испытаний Китая еще в 2020 г., однако Пекин категорически отрицает нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и заявляет о соблюдении моратория. МИД КНР утверждает, что страна придерживается политики неприменения ядерного оружия первой.
Пентагон в своем отчете за 2024 г. также выразил обеспокоенность возможной подготовкой Китая к круглогодичной работе полигона и непрозрачностью его ядерных программ.
Эксперты, опрошенные WP, подчеркивают: расширение объекта не обязательно означает, что Китай готовится нанести первый удар. Однако наращивание инфраструктуры может быть частью долгосрочной стратегии, направленной на усиление научной базы и готовности к эскалации, если это потребуется.
5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки. 15 ноября США также провели серию летных испытаний со сбросом ядерной бомбы B61-12 без боезаряда, инертные блоки были сброшены с самолета F-35 еще в августе.