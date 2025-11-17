WP: Китай тайно расширяет удаленный ядерный полигон

Аналитики отмечают, что Китай значительно отстает в сборе данных о боеголовках. Пекин провел меньше всех ядерных испытаний среди крупных держав, что может подтолкнуть его к увеличению числа экспериментов. Китайский арсенал насчитывает около 600 боеголовок, что намного меньше, чем у США или России. Однако ожидается, что к 2030 г. их количество вырастет до 1000. Модернизация армии остается ключевой целью Си Цзиньпина.