США провели испытания ядерной бомбы без боезаряда

В июле стало известно о размещении ядерного оружия США на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Британские СМИ предполагали, что возвращение ядерного оружия на фоне ухудшения отношений с Россией может изменить ядерную стратегию НАТО в Европе. Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт сообщил, что за июль США могли разместить 20 ядерных бомб B61-12 на авиабазе Лейкенхит.