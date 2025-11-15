США провели испытания ядерной бомбы без боезаряда
США провели серию летных испытаний со сбросом ядерной бомбы B61-12 без боезаряда, инертные блоки были сброшены с самолета F-35 еще в августе, сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США.
Sandia совместно с NNSA 19–21 августа провела серию успешных летных испытаний на полигоне Тонопа в Неваде. Испытания дали положительные результаты: инертные блоки ядерной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-35, что «стало важной вехой в оценке эффективности этого оружия», говорится в сообщении.
Отмечается, что августовские испытания подтвердили «комплексную надежность самолета, экипажей и системы вооружения во время выполнения миссий». Испытания также включали в себя первую в истории предварительную термическую подготовку испытательного блока B61-12 для перевозки на самолете F-35 перед его выпуском.
В июле стало известно о размещении ядерного оружия США на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Британские СМИ предполагали, что возвращение ядерного оружия на фоне ухудшения отношений с Россией может изменить ядерную стратегию НАТО в Европе. Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт сообщил, что за июль США могли разместить 20 ядерных бомб B61-12 на авиабазе Лейкенхит.
5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.