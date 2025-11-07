Захарова назвала неоднозначными высказывания Трампа о ядерных испытаниях
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III последовали за неоднозначными высказываниями президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Их подоплека должна быть прояснена.
Захарова привела две версии, почему Вашингтон проводит испытания. Согласно первой, это были просто технические испытания и речь идет об относительно рутинных действиях. По второй версии, США сделали шаг к полномасштабным испытаниям, которые нарушат международный договор и многолетний мораторий, соблюдаемый всеми странами ядерной «пятерки».
«Если второе, то тогда это без сомнения создаст крайне негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию», – подчеркнула официальный представитель МИДа.
5 ноября США провели испытания МБР Minuteman III. Они подтвердили «надежность и точность» американской системы такого оружия. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.
В тот же день в ходе заседания с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний ядерного оружия. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание подготовить предложения на этот счет.
В ходе брифинга 7 ноября Захарова заявила, что соответствующие поручения МИДом получены и ведомство приступило к выполнению.