МИД начал выполнять поручения Путина по ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что глава государства не давал поручений приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала. При этом предложение о начале подготовки озвучил министр обороны Андрей Белоусов.