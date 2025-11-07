МИД начал выполнять поручения Путина по ядерным испытаниям
МИД РФ приступил к выполнению указаний, данных в рамках заседания президента России Владимира Путина с Совбезом по вопросам ядерной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
«Соответствующие поручения МИДом получены, и ведомство приступило к выполнению», – сказала она.
5 ноября в ходе заседания с членами Совбеза Путин поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний США ядерного оружия, которые анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Российский президент также отдал распоряжение разработать возможные ответные меры Москвы. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание также подготовить предложения по ядерным испытаниям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что глава государства не давал поручений приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала. При этом предложение о начале подготовки озвучил министр обороны Андрей Белоусов.