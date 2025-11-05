Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков разъяснил поручение Путина по вопросу ядерных испытаний

Ведомости

Президент России Владимир Путин не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний», – сказал представитель Кремля.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов на заседании с членами Совбеза предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. В ответ президент России Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям. И уже после этого «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её