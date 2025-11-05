Песков разъяснил поручение Путина по вопросу ядерных испытаний
Президент России Владимир Путин не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний», – сказал представитель Кремля.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов на заседании с членами Совбеза предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. В ответ президент России Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям. И уже после этого «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».