За месяц США могли разместить 20 ядерных бомб на базе в Великобритании
За июль США могли разместить 20 ядерных бомб B61-12 на авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
Он рассказал, что организация NukewatchUK предоставила доказательства того, что в июле США снова разместили ядерное оружие на главной авиабазе Лейкенхит. Бернетт указал на особенность размещенных самолетов и предположил, что они снаряжены ядерными бомбами B61-12.
Отвечая на вопрос журналистов о количестве боеголовок, Бернетт сказал, что у США около 100 бомб хранятся в пяти других государствах НАТО. Он предположил, что сейчас в Восточной Англии не менее 20 штук.
О размещении ядерного оружия на авиабазе Лейкенхит 21 июля сообщил UK Defence Journal. Британские СМИ предполагают, что возвращение ядерного оружия на фоне ухудшения отношений с Россией может изменить ядерную стратегию НАТО в Европе. Впервые о планах восстановления потенциала ядерного хранилища в Лейкенхите стало известно в 2022 г. из бюджетных документов США, где говорилось об обновлении инфраструктуры для выполнения ядерных миссий.
Во время холодной войны база Лейкенхит в Великобритании служила местом хранения американского ядерного оружия. Последний вывоз состоялся в 2008 г., после нескольких лет разоружения по всей Европе.