За месяц США могли разместить 20 ядерных бомб на базе в Великобритании

О размещении ядерного оружия на авиабазе Лейкенхит 21 июля сообщил UK Defence Journal. Британские СМИ предполагают, что возвращение ядерного оружия на фоне ухудшения отношений с Россией может изменить ядерную стратегию НАТО в Европе. Впервые о планах восстановления потенциала ядерного хранилища в Лейкенхите стало известно в 2022 г. из бюджетных документов США, где говорилось об обновлении инфраструктуры для выполнения ядерных миссий.