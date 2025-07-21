США разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года
США впервые с 2008 г. разместили ядерное оружие на территории Великобритании, сообщает UK Defence Journal.
«Многочисленные источники указывают на то, что на этой неделе несколько термоядерных гравитационных бомб B61-12 были доставлены на авиабазу Лейкенхит в Саффолке», – сообщает журнал.
Во время холодной войны база Лейкенхит в Великобритании служила местом хранения американского ядерного оружия. Последний вывоз состоялся в 2008 г., после нескольких лет разоружения по всей Европе.
Британские СМИ предполагают, что возвращение ядерного оружия на фоне ухудшения отношений с Россией может изменить ядерную стратегию НАТО в Европе. Впервые о планах восстановления потенциала ядерного хранилища в Лейкенхите стало известно в 2022 г. из бюджетных документов США, где говорилось об обновлении инфраструктуры для выполнения ядерных миссий.
Предполагается, что оружие перевезли из центра ядерного оружия ВВС США на базе Киртланд в Нью-Мексико. Вашингтон и Лондон пока не прокомментировали ситуацию.