Медведев: прекращение ДСНВ не будет катастрофой, но должно всех насторожить
Прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не означает катастрофу, но должно насторожить все стороны, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo.
Он отметил, что существование ДСНВ является «способом верификации намерений» стран. Простой подсчет количества боеголовок и развернутых носителей могут контролировать ситуацию, но не решают ядерную проблему. «Если хотите, в чем-то, даже при всех издержках, это все-таки элемент доверия. Когда такой договор есть, есть доверие», – подчеркнул Медведев. Неясность ситуации с ДСНВ можно назвать кризисом международных отношений, отметил зампред Совбеза.
15 января президент РФ Владимир Путин объявил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители. По его мнению, полный отказ от наследия договора будет ошибочным и недальновидным шагом, который негативно скажется на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
29 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона по продлению ДСНВ. Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.