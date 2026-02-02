Медведев: прекращение ДСНВ не будет катастрофой, но должно всех насторожить

Он отметил, что существование ДСНВ является «способом верификации намерений» стран. Простой подсчет количества боеголовок и развернутых носителей могут контролировать ситуацию, но не решают ядерную проблему. «Если хотите, в чем-то, даже при всех издержках, это все-таки элемент доверия. Когда такой договор есть, есть доверие», – подчеркнул Медведев. Неясность ситуации с ДСНВ можно назвать кризисом международных отношений, отметил зампред Совбеза.