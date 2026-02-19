Атомная рулетка

Атомная рулеткаКто продолжит делать «Дело»
«Росатом» избрал весьма радикальный способ расторжения партнерства с группой «Дело» Сергея Шишкарева – через так называемую русскую рулетку. Нет, стреляться глава госкорпорации Алексей Лихачев либо Шишкарев не будут. Но инициирующая процедуру сторона должна предложить цену, по которой либо выкупит долю партнера, либо – партнер ее на тех же условиях.
Действующим соглашением о партнерстве между «Росатомом» и группой «Дело» предусмотрен механизм его прекращения путем справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе, подтвердил представитель госкорпорации. Во вторник, 17 февраля, ее стратсовет принял решение о начале запуска этой процедуры.
Преимуществом такого способа расторжения деловых отношений юристы называют справедливое ценообразование, поскольку завышение или занижение стоимости доли может негативно отразиться на том, кто запускает этот механизм. В первом случае партнер получит выгоду от реализации своей части, во втором – может воспользоваться правом выкупа на привлекательных условиях.
Но это лишь одна сторона медали. Другая заключается в том, что такой инструмент имеет смысл, если каждый из партнеров все еще заинтересован в бизнесе, но при полном его контроле. То есть, если эта цель недостижима, тогда нужно хотя бы получить разумные деньги за свою долю, объясняют юристы.
Теперь обратимся к анамнезу взаимоотношений между «Росатомом» и «Делом». А он весьма непростой. Немногим более года назад стороны удивили рынок, заключив на троих с «Трансмашхолдингом» (ТМХ) соглашение по объединению компаний и обмену активами. ТМХ купил 1% в группе «Дело» у Шишкарева, доля «Росатома» осталась неизменной – 49%.
Пессимистично настроенные источники «Ведомостей» тогда называли ТМХ возможным арбитром в спорах между двумя собственниками одной из крупнейших логистических групп в стране и ожидали скорого поглощения «Росатомом» группы «Дело».
Госкорпорация называла целью объединения формирование национального лидера транспортно-логистического рынка России. Но на протяжении всего 2025 года совет директоров группы «Дело» не смог принять ни одного существенного решения из-за блокировки то с одной, то с другой стороны, говорили источники «Ведомостей».
При этом «Росатом» неоднократно в публичном поле обозначал свою заинтересованность в активах группы «Дело» для формирования национального логистического чемпиона. Такая цель, особенно когда речь идет о государственных интересах, может и оправдать завышенную цену в корпоративной рулетке. Чтобы отбить у партнера соблазн вернуть актив.