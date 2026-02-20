Газета
Главная / Мнения /

«Дон Кихот»: служитель театральной Идеи

Николай Рощин превратил тексты Булгакова и Сервантеса в эстетское шоу про театр
Наталья Витвицкая , критик

Вторая громкая премьера в МХТ им. А. П. Чехова за сезон – и снова Булгаков. После блокбастера Юрия Квятковского «Кабала святош» здесь поставили булгаковскую инсценировку «Дон Кихота». Режиссер, художник и автор сценического текста – бывший главный режиссер Александринского театра Николай Рощин. По его словам, Сервантес «был бы в ужасе», а вот Булгакову, скорее всего, понравилось бы. Очень сложная машинерия, откровенно фарсовое начало, воинствующее эстетство и звезды Художественного театра.

Факт из биографии Булгакова – свои последние попытки писать пьесы для театра он называл «чистейшим донкихотством». В 1937 г. поклялся больше этого не делать, исключением стала инсценировка романа Сервантеса, написанная для Вахтанговского театра. Булгаков переиначил текст так, чтобы было понятно: противостоять злу могут только мечтатели. Бескомпромиссно и безрезультатно – так, как умеют они одни. Рощин поставил свой спектакль об этом же, персонифицировал мечтателей. Они для него – люди театра.

