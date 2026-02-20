«Дон Кихот»: служитель театральной Идеи

Факт из биографии Булгакова – свои последние попытки писать пьесы для театра он называл «чистейшим донкихотством». В 1937 г. поклялся больше этого не делать, исключением стала инсценировка романа Сервантеса, написанная для Вахтанговского театра. Булгаков переиначил текст так, чтобы было понятно: противостоять злу могут только мечтатели. Бескомпромиссно и безрезультатно – так, как умеют они одни. Рощин поставил свой спектакль об этом же, персонифицировал мечтателей. Они для него – люди театра.