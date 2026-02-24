Игры теплой неволи

У наших было минимум сопровождающего персонала – да, таковы правила от МОК, но как это грустно на том же фигурном катании в зоне kiss & cry смотрелось. Да бог с ней, с грустью-тоской, иногда это имело и практические последствия. Савелий Коростелев потерял шанс на медаль в заключительном марафоне в том числе потому, что у главных соперников были лучше подготовлены лыжи (сам он, правда, это отрицает, но тяжело спорить с фактами – лидирующие норвежцы за 50 км гонки классическим стилем не сменили лыжи ни разу). Те самые лыжи, которые к старту готовит целая команда сервисменов. Ее, этой команды, у Савелия просто не было.