Игры теплой неволи

Игры теплой неволиПора подводить итоги XXV зимней Олимпиады
Есть у меня хобби – во время командировок за пределы России обязательно разок-другой пачкой скупаю газеты: листаю, пробегаю глазами заголовки, обязательно оцениваю первые полосы – именно по ним лучше всего понять, что реально волнует общество.
В последние олимпийские выходные взгляд зацепился за немецкую Die Zeit – там вынос на обложке: «Самые теплые Игры всех времен». И в тексте следующая мысль: в этом раздираемом противоречиями мире Олимпиада в Италии затронула людей всей планеты так глубоко, как никогда раньше. Интересно, как по-разному мы видим мир, подумал тогда ваш спецкор – и купил этот номер на память.
В ночь с воскресенья на понедельник XXV зимние Олимпийские игры были объявлены закрытыми – и можно подводить итоги. Президент МОК Кирсти Ковентри на своей заключительной пресс-конференции назвала Игры-2026 truly successful – по-настоящему успешными. Иными словами, общественный POV собирательного Запада максимально позитивен.
И не возразишь: соревнования подарили множество сюжетов, которые войдут в историю, запомнились проявлениями fair play и отсутствием больших (допинговых в первую очередь) скандалов. Устанешь перечислять, сколько всего случилось: победные рекорды норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо, первая в истории зимних Игр золотая медаль Бразилии, возрастные и медальные достижения итальянской шорт-трекистки Арианны Фонтаны, слабоумие (простите) и отвага американской горнолыжницы Линдси Вонн...
Все это правда – так же как правда и то, что весь этот карнавал прошел, увы, без нас. 13 российских нейтральных спортсменов провели Олимпиаду как бы в вакууме, куда были затянуты только те, кому их выступление было интересно (а даже в России далеко не всем). Сложно себе представить, чтобы выступление кого-то из наших – даже единственного медалиста, серебряного призера в ски-альпинизме Никиту Филиппова, – включили хотя бы в топ-50 самых запоминающихся моментов Игр.
Говорю об этом без желания обидеть или кого-то обвинить – кто из людей спорта тут может быть виноват? Такова реальность. А ведь еще каких-то смешных четыре года назад наши на Олимпиаде выиграли более трех десятков медалей в 10 видах спорта! Звучит как что-то из прошлой жизни.
«Гуменник? А какое место он занял? Извините, я не особо обращала внимание на парней не из сильнейшей разминки», – говорит в интервью «Спортс», возможно, самая известная в мире фигурнокатательная журналистка Кристин Бреннан. И она ведь тоже, наверное, не хочет обидеть. Просто действительно на этом уровне мы ей не интересны.
На этой Олимпиаде наши были одиноки – это бросалось в глаза. Пресс-офицеры не сильно заморачивались приводить в микст-зону наших «эй-ай-энов», да и не все российские атлеты к этому стремились (интервью с некоторыми так ни разу нигде и не вышли).
У наших было минимум сопровождающего персонала – да, таковы правила от МОК, но как это грустно на том же фигурном катании в зоне kiss & cry смотрелось. Да бог с ней, с грустью-тоской, иногда это имело и практические последствия. Савелий Коростелев потерял шанс на медаль в заключительном марафоне в том числе потому, что у главных соперников были лучше подготовлены лыжи (сам он, правда, это отрицает, но тяжело спорить с фактами – лидирующие норвежцы за 50 км гонки классическим стилем не сменили лыжи ни разу). Те самые лыжи, которые к старту готовит целая команда сервисменов. Ее, этой команды, у Савелия просто не было.
В этом смысле символично (не люблю таких выражений, но ведь правда же), что единственную нашу медаль завоевал человек, который по большому счету не обязан никому, кроме себя и своего близкого окружения. Кому (надеюсь, в прошедшем времени) нужен этот ски-альпинизм, кроме таких вот фанатиков.
Мы выпали (или нас ссадили, кому как больше нравится) с мирового спортивного поезда. Это было предсказуемо, но от того не менее болезненно. Пора прекращать спорить, надо или не надо выступать в нейтральном статусе, наши это или не наши, – а догонять. Пора напоминать, кто здесь еще недавно был хозяином.