Китайский фактор на российских платформах

В экспертной и околополитической повестке все чаще появляется тезис о том, что российские маркетплейсы якобы создают «привилегированные» условия для китайских продавцов в ущерб отечественным предпринимателям. Этот нарратив хорошо ложится в логику страха перед глобализацией, но не соотносится с реальностью. Как показывает практика, иностранным продавцам на российских маркетплейсах не только не проще, но в ряде аспектов объективно сложнее, чем отечественным селлерам.