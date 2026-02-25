Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Мнения /

Китайский фактор на российских платформах

Почему иностранным продавцам сложнее работать с российскими маркетплейсами
Ораз Дурдыев , президент Ассоциации цифровых платформ

В экспертной и околополитической повестке все чаще появляется тезис о том, что российские маркетплейсы якобы создают «привилегированные» условия для китайских продавцов в ущерб отечественным предпринимателям. Этот нарратив хорошо ложится в логику страха перед глобализацией, но не соотносится с реальностью. Как показывает практика, иностранным продавцам на российских маркетплейсах не только не проще, но в ряде аспектов объективно сложнее, чем отечественным селлерам.

Российские маркетплейсы находятся в точке зрелости. Около 85% пользователей рунета – аудитория платформ. Экстенсивный рост почти исчерпан, и логичным следующим шагом становится развитие экосистем и выход на новые рынки. Международное расширение платформ – это стратегия масштабирования, а не замещения российских продавцов иностранными. Крупнейшие игроки – Ozon, «Яндекс маркет» и Wildberries – уже работают с предпринимателями из СНГ, Турции, Индии, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, а также стран Африки. Совокупно эти маркетплейсы представлены более чем в 12 странах. Но международный статус платформы не означает единых условий для всех продавцов.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её