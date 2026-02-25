Китайский фактор на российских платформах

Китайский фактор на российских платформахПочему иностранным продавцам сложнее работать с российскими маркетплейсами
В экспертной и околополитической повестке все чаще появляется тезис о том, что российские маркетплейсы якобы создают «привилегированные» условия для китайских продавцов в ущерб отечественным предпринимателям. Этот нарратив хорошо ложится в логику страха перед глобализацией, но не соотносится с реальностью. Как показывает практика, иностранным продавцам на российских маркетплейсах не только не проще, но в ряде аспектов объективно сложнее, чем отечественным селлерам.
Российские маркетплейсы находятся в точке зрелости. Около 85% пользователей рунета – аудитория платформ. Экстенсивный рост почти исчерпан, и логичным следующим шагом становится развитие экосистем и выход на новые рынки. Международное расширение платформ – это стратегия масштабирования, а не замещения российских продавцов иностранными. Крупнейшие игроки – Ozon, «Яндекс маркет» и Wildberries – уже работают с предпринимателями из СНГ, Турции, Индии, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, а также стран Африки. Совокупно эти маркетплейсы представлены более чем в 12 странах. Но международный статус платформы не означает единых условий для всех продавцов.