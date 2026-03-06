«Ревизор с продолжением»: возвращение в реальность

Гоголевский «Ревизор» – знаковый текст не только для российской культуры и Александринского театра (здесь в 1836 г. состоялась самая первая премьера, в числе зрителей был Николай I), но и для сегодняшнего юбиляра. Свой «петербургский период» и руководство театром непосредственно Фокин начал именно с «Ревизора» – версия 2002 г. вступала в диалог со спектаклем Мейерхольда, считается культовой, объездила полмира с гастролями и была снята с репертуара только в 2018 г. Именно она открыла программу «новая жизнь традиции» (в рамках этой фокинской концепции репертуар театра развивается и сегодня).