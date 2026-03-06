Газета
Главная / Мнения /

«Ревизор с продолжением»: возвращение в реальность

Валерий Фокин поставил дерзкую версию гоголевской комедии в Александринском театре
Наталья Витвицкая , критик

В этом году президент Александринского театра Валерий Фокин отмечает 80-летие. В день своего рождения он выпустил премьеру с интригующим названием – «Ревизор с продолжением». Мирочувствование Фокина всегда было острым, даже беспощадным. Спектакли тяготели к экзистенции, гротеску, выразительной форме. Словом, ожидать спокойной иллюстрации «Ревизора» никому в голову не приходило. И все-таки «продолжение», на которое отважилась Александринка, оказалось больше самых дерзких предположений. Фокин опрокинул пьесу в сегодняшний день, но сделал это так неожиданно и «наотмашь», как умеет он один.

Гоголевский «Ревизор» – знаковый текст не только для российской культуры и Александринского театра (здесь в 1836 г. состоялась самая первая премьера, в числе зрителей был Николай I), но и для сегодняшнего юбиляра. Свой «петербургский период» и руководство театром непосредственно Фокин начал именно с «Ревизора» – версия 2002 г. вступала в диалог со спектаклем Мейерхольда, считается культовой, объездила полмира с гастролями и была снята с репертуара только в 2018 г. Именно она открыла программу «новая жизнь традиции» (в рамках этой фокинской концепции репертуар театра развивается и сегодня).

